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Al co-creatore di Xbox non interessa Project Helix e preferisce Steam: Valve "è focalizzata su giochi fighi"

Nel mentre si inizia a parlare delle prossime generazioni di macchine da gioco, il co-creatore di Xbox ha spiegato che non è in realtà interessato a cosa Project Helix abbia da offrire, in quanto i prodotti di Valve lo intrigano di più.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/04/2026
Gli hardware di Valve e Steam

Seamus Blackley è uno dei designer della prima Xbox, oltre che suo co-creatore. Si potrebbe quindi pensare che non veda l'ora di vedere come si evolverà la piattaforma di Microsoft con la prossima generazione. In realtà non è proprio così.

Blackley ha parlato con Expansion Pass e ha raccontato cosa veramente lo intriga.

Cosa ha detto il co-creatore di Xbox

"Non so cosa dovrebbe entusiasmarmi come sviluppatore e non so cosa dovrebbe entusiasmarmi come giocatore", dice Blackley riguardo a quanto sappiamo su Project Helix.

"Sono decisamente più entusiasta di Steam che di [Project Helix] come videogiocatore dal punto di vista dei contenuti, come credo lo sarebbe chiunque." Poi aggiunge anche che è più curioso di sapere cosa Nintendo potrebbe fare con Switch 3.

Xbox potrebbe avere ora maggiore libertà, con Microsoft che pare abbia ridotto la pressione sui profitti Xbox potrebbe avere ora maggiore libertà, con Microsoft che pare abbia ridotto la pressione sui profitti

Riguardo a Valve, Blackley ha fiducia nei piani dell'azienda perché "quei ragazzi sono implacabilmente concentrati su giochi fighi e, sai, fanno casino con gli affari e fanno cose strane e Gabe è pazzo - adoro Gabe", ma "fondamentalmente, hanno messo i giochi al primo posto, hanno finanziato le persone e hanno finanziato i giochi".

Expansion Pass ha anche svelato che un ex dirigente Xbox si è pentito di non aver assicurato la pubblicazione di Final Fantasy sulle console Microsoft.

#Steam #Tecnologia #Microsoft
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