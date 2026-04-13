Al co-creatore di Xbox non interessa Project Helix e preferisce Steam: Valve "è focalizzata su giochi fighi"

Blackley ha parlato con Expansion Pass e ha raccontato cosa veramente lo intriga.

Cosa ha detto il co-creatore di Xbox

"Non so cosa dovrebbe entusiasmarmi come sviluppatore e non so cosa dovrebbe entusiasmarmi come giocatore", dice Blackley riguardo a quanto sappiamo su Project Helix.

"Sono decisamente più entusiasta di Steam che di [Project Helix] come videogiocatore dal punto di vista dei contenuti, come credo lo sarebbe chiunque." Poi aggiunge anche che è più curioso di sapere cosa Nintendo potrebbe fare con Switch 3.

Riguardo a Valve, Blackley ha fiducia nei piani dell'azienda perché "quei ragazzi sono implacabilmente concentrati su giochi fighi e, sai, fanno casino con gli affari e fanno cose strane e Gabe è pazzo - adoro Gabe", ma "fondamentalmente, hanno messo i giochi al primo posto, hanno finanziato le persone e hanno finanziato i giochi".

Expansion Pass ha anche svelato che un ex dirigente Xbox si è pentito di non aver assicurato la pubblicazione di Final Fantasy sulle console Microsoft.