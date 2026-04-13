Xbox potrebbe avere ora maggiore libertà, con Microsoft che pare abbia ridotto la pressione sui profitti

Sembra che Microsoft abbia allentato la presa su Xbox e ridotto la pressione verso i profitti che sembrava caratterizzasse la divisione videoludica della compagnia, garantendo così a questa una maggiore libertà di manovra, secondo un nuovo report.

A riferire questa novità è Jez Corden, giornalista di Windows Central da sempre molto vicino all'ambiente Microsoft e Xbox, sebbene ovviamente si tratti comunque di informazioni da prendere come voci di corridoio, per quanto verosimili.

"Una cosa che ho sentito di recente è che Xbox ha ridotto la pressione sui profitti imposta dall'alto", ha riferito Corden, "Questo consente alla divisione una maggiore libertà".