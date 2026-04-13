2

Resident Evil Requiem torna primo nelle classifiche inglesi, Starfield rivede il podio grazie a PS5

Le classifiche inglesi di questa settimana sono particolarmente interessanti, con Resident Evil Requiem che torna primo e Starfield che rivede il podio

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/04/2026
Uno dei robot di Terran Armada di Starfield

Le classifiche inglesi di questa settimana, realtive al mercato fisico, sono particolarmente interessanti. Intanto, in prima posizione ritroviamo Resident Evil Requiem, che prende il posto di EA Sports FC 26, crollato di 17 posizioni. In seconda appare Pokémon Pokopia, un altro enorme successo per The Pokémon Company e Nintendo. In terza c'è la sorpresa: Startfield, che è stato chiaramente spinto dal lancio su PlayStation 5.

Interessante anche la crescita di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, spinto dal successo del film Super Mario Galaxy.

Da segnalare l'apparizione in 13a posizione di Mad Max, probabilmente oggetto di qualche offerta speciale.

Le classifiche complete

Insomma, si tratta di una settimana movimentata, nonostante il riferimento sia soltanto il mercato fisico, che ormai mostra solo una frazione di quello che è il mercato videoludico nel suo complesso.

Leon in Resident Evil Requiem
Leon in Resident Evil Requiem

Ma ora bando alle ciance e vediamo la classifica completa.

Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà

Posizione Variazione Gioco Distribuzione piattaforme
1+1Resident Evil RequiemPC 58%, PS5 37%, Switch 2 3%, Xbox 2%
2+6Pokémon PokopiaNuova entrata
3-Starfield-
4+10Mortal Kombat 11 UltimatePS5 54%, PS4 46%, Switch 0%, Xbox 0%
5-2Mario Kart World-
6+10Mortal Kombat 1PS5 99%, Xbox 1%, Switch 0%
7+5Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2-
8+2Pokémon Legends: Z-ASwitch 59%, Switch 2 41%
9+8Donkey Kong Bananza-
10+1Sonic Racing: CrossWorldsSwitch 50%, PS5 45%, Switch 2 2%, Xbox 1%
11-6Crimson Desert-
12-5Hogwarts LegacyPS5 50%, Switch 2 34%, Switch 12%, PS4 3%
13NuovaMad Max-
14-10Lego Star Wars: La Saga degli SkywalkerPS5 37%, PS4 33%, Xbox 20%, Switch 10%
15+4Animal Crossing: New HorizonsSwitch 73%, Switch 2 27%
160Super Mario Bros. WonderSwitch 59%, Switch 2 41%
17+19Resident Evil 4-
18-17EA Sports FC 26PS5 38%, Switch 26%, PS4 13%, Switch 2 12%
19-1Resident Evil 3-
20-2Minecraft-
210Mario Kart 8 Deluxe-
220The Witcher 3: Wild Hunt Edizione GOTY-
230Super Mario Party JamboreeSwitch 60%, Switch 2 40%
24-18Nioh 3-
25+10Tekken 8-
26-9Dragon's Dogma 2-
27-7Resident Evil 2-
28NuovaMonster Hunter Wilds-
29-8Grand Theft Auto V-
30-1Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition-
31NuovaMortal Kombat X-
32NuovaElden Ring-
33+24Warhammer 40.000: Space Marine 2-
34-8Call of Duty: Black Ops 7-
35-9Cars 3: In Gara per la VittoriaPS4 80%, Switch 20%
36-6Lego Harry Potter CollectionPS4 72%, Switch 22%, PS5 5%, Xbox 0%
37-7Nintendo Switch Sports-
38NuovaThe Witcher 3: Wild Hunt Edizione Completa-
39-10Dark Souls Trilogy-
40-11Assassin's Creed ShadowsPS5 69%, Switch 2 17%, Xbox 15%

#Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil Requiem torna primo nelle classifiche inglesi, Starfield rivede il podio grazie a PS5