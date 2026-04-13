Resident Evil Requiem torna primo nelle classifiche inglesi, Starfield rivede il podio grazie a PS5

Le classifiche inglesi di questa settimana, realtive al mercato fisico, sono particolarmente interessanti. Intanto, in prima posizione ritroviamo Resident Evil Requiem, che prende il posto di EA Sports FC 26, crollato di 17 posizioni. In seconda appare Pokémon Pokopia, un altro enorme successo per The Pokémon Company e Nintendo. In terza c'è la sorpresa: Startfield, che è stato chiaramente spinto dal lancio su PlayStation 5.

Interessante anche la crescita di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, spinto dal successo del film Super Mario Galaxy.

Da segnalare l'apparizione in 13a posizione di Mad Max, probabilmente oggetto di qualche offerta speciale.