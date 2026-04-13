Resident Evil Requiem torna primo nelle classifiche inglesi, Starfield rivede il podio grazie a PS5

Le classifiche inglesi di questa settimana, realtive al mercato fisico, sono particolarmente interessanti. Intanto, in prima posizione ritroviamo Resident Evil Requiem, che prende il posto di EA Sports FC 26, crollato di 17 posizioni. In seconda appare Pokémon Pokopia, un altro enorme successo per The Pokémon Company e Nintendo. In terza c'è la sorpresa: Startfield, che è stato chiaramente spinto dal lancio su PlayStation 5.
Interessante anche la crescita di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, spinto dal successo del film Super Mario Galaxy.
Da segnalare l'apparizione in 13a posizione di Mad Max, probabilmente oggetto di qualche offerta speciale.
Le classifiche complete
Insomma, si tratta di una settimana movimentata, nonostante il riferimento sia soltanto il mercato fisico, che ormai mostra solo una frazione di quello che è il mercato videoludico nel suo complesso.
Ma ora bando alle ciance e vediamo la classifica completa.
|Posizione
|Variazione
|Gioco
|Distribuzione piattaforme
|1
|+1
|Resident Evil Requiem
|PC 58%, PS5 37%, Switch 2 3%, Xbox 2%
|2
|+6
|Pokémon Pokopia
|Nuova entrata
|3
|-
|Starfield
|-
|4
|+10
|Mortal Kombat 11 Ultimate
|PS5 54%, PS4 46%, Switch 0%, Xbox 0%
|5
|-2
|Mario Kart World
|-
|6
|+10
|Mortal Kombat 1
|PS5 99%, Xbox 1%, Switch 0%
|7
|+5
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|-
|8
|+2
|Pokémon Legends: Z-A
|Switch 59%, Switch 2 41%
|9
|+8
|Donkey Kong Bananza
|-
|10
|+1
|Sonic Racing: CrossWorlds
|Switch 50%, PS5 45%, Switch 2 2%, Xbox 1%
|11
|-6
|Crimson Desert
|-
|12
|-5
|Hogwarts Legacy
|PS5 50%, Switch 2 34%, Switch 12%, PS4 3%
|13
|Nuova
|Mad Max
|-
|14
|-10
|Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker
|PS5 37%, PS4 33%, Xbox 20%, Switch 10%
|15
|+4
|Animal Crossing: New Horizons
|Switch 73%, Switch 2 27%
|16
|0
|Super Mario Bros. Wonder
|Switch 59%, Switch 2 41%
|17
|+19
|Resident Evil 4
|-
|18
|-17
|EA Sports FC 26
|PS5 38%, Switch 26%, PS4 13%, Switch 2 12%
|19
|-1
|Resident Evil 3
|-
|20
|-2
|Minecraft
|-
|21
|0
|Mario Kart 8 Deluxe
|-
|22
|0
|The Witcher 3: Wild Hunt Edizione GOTY
|-
|23
|0
|Super Mario Party Jamboree
|Switch 60%, Switch 2 40%
|24
|-18
|Nioh 3
|-
|25
|+10
|Tekken 8
|-
|26
|-9
|Dragon's Dogma 2
|-
|27
|-7
|Resident Evil 2
|-
|28
|Nuova
|Monster Hunter Wilds
|-
|29
|-8
|Grand Theft Auto V
|-
|30
|-1
|Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition
|-
|31
|Nuova
|Mortal Kombat X
|-
|32
|Nuova
|Elden Ring
|-
|33
|+24
|Warhammer 40.000: Space Marine 2
|-
|34
|-8
|Call of Duty: Black Ops 7
|-
|35
|-9
|Cars 3: In Gara per la Vittoria
|PS4 80%, Switch 20%
|36
|-6
|Lego Harry Potter Collection
|PS4 72%, Switch 22%, PS5 5%, Xbox 0%
|37
|-7
|Nintendo Switch Sports
|-
|38
|Nuova
|The Witcher 3: Wild Hunt Edizione Completa
|-
|39
|-10
|Dark Souls Trilogy
|-
|40
|-11
|Assassin's Creed Shadows
|PS5 69%, Switch 2 17%, Xbox 15%