Yoshi parte bene in Giappone ma Tomodachi Life resta il re della classifica

Anche questo giovedì arrivano le tradizionali classifiche di vendita giapponesi, per una settimana che ha visto l'arrivo di Yoshi and the Mysterious Book e poco altro, ma che rimane dominata da Tomodachi Life: Una vita da sogno.
Poche sorprese dunque sul fronte del software, dove comunque la nuova avventura di Yoshi è riuscita a piazzarsi in seconda posizione con quasi 40.000 copie, senza scalzare il campionissimo ma con una buona performance.
Vediamo dunque la top ten dei videogiochi più venduti in Giappone nella settimana tra il 18 e il 24 maggio:
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) - 64,899 (1,206,548)
- [SW2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo, 05/21/26) - 39,661 (New)
- [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) - 22,821 (1,024,285)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 13,699 (2,952,208)
- [SW2] Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Bandai Namco, 05/21/26) - 11,603 (New)
- [SW2] Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokemon Company, 10/16/25) - 5,706 (1,128,749)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 3,488 (4,211,082)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) - 3,316 (123,414)
- [SW2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) - 2,900 (199,883)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) - 2,866 (533,134)
Altra new entry interessante è Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition in quinta posizione, in una classifica completamente in mano a Nintendo Switch 1 e 2.
Nintendo domina ancora
Considerando che la classifica software ha dieci posizioni su dieci occupate da giochi per Nintendo Switch 1 e Switch 2, non stupisce che le console Nintendo dominino agilmente anche il fronte hardware, come dimostrato dalla classifica dedicata.
Con Nintendo Switch 2 che si avvicina ai 6 milioni di unità venduti già in Giappone, non è ormai lontano dalla quota raggiunta da PS5 in tutto il suo ciclo vitale e nelle sue diverse versioni.
Ecco la classifica hardware giapponese della settimana:
- Switch 2 - 247,880 (5,833,462)
- PlayStation 5 Digital Edition - 6,049 (1,296,293)
- Switch Lite - 4,433 (6,971,143)
- Switch - 2,731 (20,300,076)
- Switch OLED Model - 2,375 (9,581,668)
- PlayStation 5 Pro - 1,862 (358,829)
- PlayStation 5 - 762 (5,919,467)
- Xbox Series X Digital Edition - 455 (31,136)
- Xbox Series X - 331 (342,096)
- Xbox Series S - 91 (342,096)
Una situazione piuttosto stabile sul fronte delle console, insomma.
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