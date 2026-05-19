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Subnautica 2 ha sorpassato Forza Horizon 6 nella classifica Steam

Subnautica 2 continua a macinare vendite notevoli, come dimostra il sorpasso effettuato ai danni di Forza Horizon 6 nella classifica Steam.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/05/2026
I protagonisti di Subnautica 2
Subnautica 2
Subnautica 2
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Subnautica 2 ha sorpassato Forza Horizon 6 nella classifica Steam, aggiudicandosi la prima posizione e trainando anche le vendite dei precedenti episodi della serie, complici le ultime offerte disponibili sulla piattaforma Valve.

Si tratta di un confronto interessante, che si è consumato finora a suon di prenotazioni e passa adesso all'ufficialità, visto che Subnautica 2 ha fatto il proprio debutto in accesso anticipato lo scorso 14 maggio, mentre Forza Horizon 6 è disponibile da oggi per tutti gli utenti.

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  2. Forza Horizon 6
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Subnautica 2 è inarrestabile: oltre 2 milioni di copie vendute in mezza giornata Subnautica 2 è inarrestabile: oltre 2 milioni di copie vendute in mezza giornata

I due milioni di copie vendute nel giro di mezza giornata avevano in effetti fatto pensare a un grande successo, sebbene i numeri di Forza Horizon 6 siano davvero notevoli e potrebbero certamente crescere da qui ai prossimi giorni.

LEGO Batman non fa il botto?

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro non è ancora riuscito a imporsi nella classifica Steam, esordendo in quinta posizione dopo Diablo 4, che torna in alto grazie agli ultimi aggiornamenti.

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Ad ogni modo, l'uscita ufficiale dell'atteso tie-in firmato TT Games è fissata al 22 maggio e dunque ci sono senz'altro margini di miglioramento: vedremo come andranno le cose da qui alla prossima settimana.

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