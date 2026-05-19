Subnautica 2 ha sorpassato Forza Horizon 6 nella classifica Steam, aggiudicandosi la prima posizione e trainando anche le vendite dei precedenti episodi della serie, complici le ultime offerte disponibili sulla piattaforma Valve.

Si tratta di un confronto interessante, che si è consumato finora a suon di prenotazioni e passa adesso all'ufficialità, visto che Subnautica 2 ha fatto il proprio debutto in accesso anticipato lo scorso 14 maggio, mentre Forza Horizon 6 è disponibile da oggi per tutti gli utenti.

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I due milioni di copie vendute nel giro di mezza giornata avevano in effetti fatto pensare a un grande successo, sebbene i numeri di Forza Horizon 6 siano davvero notevoli e potrebbero certamente crescere da qui ai prossimi giorni.