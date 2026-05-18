I voti di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sono ottimi: l'Uomo Pipistrello convince

Il 22 maggio sarà disponibile su PC e console il nuovo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro , che ci permetterà di vivere una nuova avventura a mappa aperta nei panni di vari personaggi del mondo dell'Uomo Pipistrello.

I voti di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

Ecco i principali voti dedicati a LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro:

Multiplayer.it - 8,5

GAMINGbible - 100/100

CGMagazine - 100/100

DualShockers - 90/100

Indigo GEEK - 90/100

GamePro Germany - 88/100

MeuPlayStation - 85/100

PSX Brasil - 85/100

TierraGamer - 85/100

XGN - 85/100

GamesRadar+ - 80/100

Gameliner - 80/100

Critical Hits - 80/100

Metro GameCentral - 80/100

Radio Times - 80/100

PushSquare - 80/100

IGN USA - 80/100

ID - 79/100

TrueGaming - 70/100

La media dei voti di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro al momento della scrittura è di 84/100, con venti recensioni. Ovviamente la cifra potrebbe cambiare leggermente se arriveranno nuovi voti.

Uno dei voti migliori è quello di GAMINGbible, che recita: "È impossibile smettere di giocare a LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro. Riesce a infondere l'intensità di Gotham con il giusto livello di stravaganza e umorismo. L'open-world perfettamente realizzato e il design variegato delle missioni non lo rendono semplicemente un vero spasso da giocare; rendono il gioco anche un ottimo investimento in termini di rapporto qualità-prezzo, il che conta molto di questi tempi. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro merita di svettare come uno dei migliori giochi del 2026 e della storia di LEGO e Batman."

Il voto più basso è invece di TrueGaming, che scrive: "LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un'esperienza piuttosto divertente e comica per tutti i fan di Batman, specialmente grazie ai suoi numerosi e profondi riferimenti ai film, alla lore dei fumetti e alle serie TV. Tuttavia, pecca di innovazione poiché la serie di giochi LEGO segue ancora la solita formula della 'zona di comfort' con le sue attività ripetitive."

Potete leggere la nostra recensione di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro qui.