Lo smartphone Honor 400 Pro da 512 GB è in sconto su AliExpress: tutti i codici da riscattare

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

Tante funzioni IA e comparto fotografico convincente

Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia anti-riflesso per una visualizzazione nitida. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 per offrire ottime prestazioni e un'esperienza fluida e reattiva. Il comparto fotografico, invece, si basa su una fotocamera principale da 200 MP con teleobiettivo da 50 MP, grandangolo da 12 MP e fotocamera selfie da 50 MP. La batteria ha una capacità di 5.170 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W.

Honor 400 Pro

Nel complesso, si tratta di un prodotto indubbiamente valido ed esteticamente gradevole, con caratteristiche tecniche interessanti e un comparto fotografico convincente. Tuttavia, la batteria potrebbe essere leggermente deludente e MagicOS potrebbe non essere per tutti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.