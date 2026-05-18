AMD Ryzen 9 9900X su AliExpress: risparmia riscattando i nostri codici

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

Ottime prestazioni e buona efficienza energetica

Questo processore si basa sull'architettura Zen 5 e offre sia ottime prestazioni che una buona efficienza energetica, grazie al processo produttivo avanzato a 4 nm. Inoltre, è dotato di 12 core e 24 thread ed è la scelta ideale sia per il multitasking che per i carichi di lavoro più intensi. Si basa poi su un TDP di 120 watt e una cache L3 da ben 76 MB per velocità e reattività complessive. La GPU si basa su un'architettura AMD RDNA 2, mentre il supporto per memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0 consente di sfruttare le tecnologie più recenti.

AMD Ryzen

Infine, il socket AM5 garantisce compatibilità a lungo termine e supporto per futuri aggiornamenti. Nel complesso, quindi, si tratta di un prodotto altamente consigliato, ma ovviamente ti suggeriamo di sfruttare sconti che ti permettano di risparmiare quanto più possibile.