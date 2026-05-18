AMD Ryzen 9 9900X su AliExpress: risparmia riscattando i nostri codici

Il processore AMD Ryzen 9 9900X è attualmente su AliExpress a 306,67 €, ma con i codici SSIT30 o ITSS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Ottime prestazioni e buona efficienza energetica
Questo processore si basa sull'architettura Zen 5 e offre sia ottime prestazioni che una buona efficienza energetica, grazie al processo produttivo avanzato a 4 nm. Inoltre, è dotato di 12 core e 24 thread ed è la scelta ideale sia per il multitasking che per i carichi di lavoro più intensi. Si basa poi su un TDP di 120 watt e una cache L3 da ben 76 MB per velocità e reattività complessive. La GPU si basa su un'architettura AMD RDNA 2, mentre il supporto per memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0 consente di sfruttare le tecnologie più recenti.
Infine, il socket AM5 garantisce compatibilità a lungo termine e supporto per futuri aggiornamenti. Nel complesso, quindi, si tratta di un prodotto altamente consigliato, ma ovviamente ti suggeriamo di sfruttare sconti che ti permettano di risparmiare quanto più possibile.
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