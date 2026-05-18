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Sei alla ricerca di una nuova tastiera da gaming? L'Attack Shark X68HE con illuminazione RGB e frequenza di polling fino a 8.000Hz

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il costo della tastiera da gaming Attack Shark X68HE.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/05/2026
Tastiera Attack Shark

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il costo della tastiera da gaming Attack Shark X68HE: il coupon è ITSS05 dal valore di 5€ per un prezzo finale d'acquisto di 42,22€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare la tastiera tramite questo link.

La consegna del prodotto è prevista tra il 23 e il 28 maggio. Il modello X68HE è una versione cablata con una frequenza di polling fino a 8000 Hz.

Progettata per offrire prestazioni elevate pensate soprattutto per il gioco competitivo, in particolare per gli sparatutto, grazie all'uso di interruttori magnetici che garantiscono una risposta estremamente rapida e precisa.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Tra le caratteristiche principali spiccano un tempo di risposta estremamente ridotto e una latenza dichiarata fino a 0,125 ms. La tastiera supporta inoltre una precisione di attuazione fino a 0,01 mm, pensata per movimenti rapidi e input immediati. Questo consente azioni come arresti improvvisi o cambi di direzione istantanei, migliorando la reattività durante il gioco.

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Un altro elemento rilevante è la frequenza di scansione ultra elevata a 128K, che contribuisce a una lettura più rapida e continua degli input. È inoltre possibile configurare una zona morta pari a zero, riducendo al minimo qualsiasi ritardo o incertezza nella pressione dei tasti. Dal punto di vista estetico, la tastiera integra un sistema di illuminazione RGB a 16 milioni di colori completamente personalizzabile.

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