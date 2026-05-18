Sei alla ricerca di una nuova tastiera da gaming? L'Attack Shark X68HE con illuminazione RGB e frequenza di polling fino a 8.000Hz

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il costo della tastiera da gaming Attack Shark X68HE: il coupon è ITSS05 dal valore di 5€ per un prezzo finale d'acquisto di 42,22€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare la tastiera tramite questo link.

La consegna del prodotto è prevista tra il 23 e il 28 maggio. Il modello X68HE è una versione cablata con una frequenza di polling fino a 8000 Hz.

Progettata per offrire prestazioni elevate pensate soprattutto per il gioco competitivo, in particolare per gli sparatutto, grazie all'uso di interruttori magnetici che garantiscono una risposta estremamente rapida e precisa.