Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: usa questi codici speciali per risparmiare e spendere molto meno

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 466,04 €, ma con i codici SSIT45 o ITSS45 potrai risparmiare altri 45 €. Non è tutto, perché per i prodotti spediti dall'Italia potrai usufruire di un altro codice speciale: usa anche ITPD45 per risparmiare ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.
Console in sconto per un periodo limitato
Si tratta della console di nuova generazione che include anche Mario Kart World, così potrai giocare subito. Se invece sei interessato alla console classica senza giochi inclusi, puoi trovarla a questo link. La console aumenterà di prezzo a partire da settembre, passando da 469,99€ a 499,99€. Potrebbe essere quindi l'occasione giusta per acquistarla prima che i prezzi aumentino, magari usufruendo dei coupon per risparmiare quanto più possibile.
La console presenta miglioramenti su ogni fronte, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida
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