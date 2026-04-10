Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.6.1, vediamo i cambiamenti applicati

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.6.1 a Mario Kart World in queste ore, effettuando un update meno evidente rispetto al precedente e più votato a correzioni e aggiustamenti "sotto il cofano" per il gioco su Nintendo Switch 2.
Alla fine di marzo abbiamo visto arrivare l'aggiornamento 1.6.0 che ha apportato diverse novità interessanti e ben visibili, a partire dalla nuova modalità battaglia Bob-omb Blast che rappresenta di fatto un'intera nuova opzione di gioco, dunque questo successivo è un update minore, in gran parte correttivo.
In questi casi, le note della patch riportano le maggiori novità introdotte, ma è possibile che ulteriori aggiustamenti e manutenzioni profonde vadano messe in conto, senza portare a risultati particolarmente evidenti.
Due aggiustamenti principali
L'update 1.6.1 di Mario Kart World è stato messo a disposizione nella serata tra il 9 e il 10 aprile, dunque dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti che possiedono il gioco ed è ovviamente un aggiornamento gratuito, che viene applicato all'avvio o in background.
Arriva peraltro a breve distanza dall'aggiornamento di sistema 22.1.0 per Nintendo Switch e Switch 2, in una settimana che sembra dunque piuttosto ricca di novità su questo fronte per le console Nintendo.
Questi sono i cambiamenti principali effettuati dall'aggiornamento in questione:
- È stato risolto un problema per cui, in alcuni casi, non si otteneva un aumento di velocità all'atterraggio dopo aver iniziato una corsa su binario a seguito di un "Jump Boost" o di un'azione simile
- È stato risolto un problema per cui, in alcuni casi, il gioco terminava quando si passava dalla modalità TV alla modalità portatile o da tavolo dopo aver avviato una partita con tre o più giocatori in modalità multigiocatore
Per il resto, abbiamo visto che Mario Kart World resta il gioco più venduto finora su Nintendo Switch 2.