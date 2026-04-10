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Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.6.1, vediamo i cambiamenti applicati

Mario Kart World si aggiorna ancora in queste ore con l'arrivo del nuovo update 1.6.1 che si presenta principalmente correttivo, dopo l'aggiornamento maggiore del mese scorso.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/04/2026
Luigi in Mario Kart World
Mario Kart World
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Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.6.1 a Mario Kart World in queste ore, effettuando un update meno evidente rispetto al precedente e più votato a correzioni e aggiustamenti "sotto il cofano" per il gioco su Nintendo Switch 2.

Alla fine di marzo abbiamo visto arrivare l'aggiornamento 1.6.0 che ha apportato diverse novità interessanti e ben visibili, a partire dalla nuova modalità battaglia Bob-omb Blast che rappresenta di fatto un'intera nuova opzione di gioco, dunque questo successivo è un update minore, in gran parte correttivo.

In questi casi, le note della patch riportano le maggiori novità introdotte, ma è possibile che ulteriori aggiustamenti e manutenzioni profonde vadano messe in conto, senza portare a risultati particolarmente evidenti.

Due aggiustamenti principali

L'update 1.6.1 di Mario Kart World è stato messo a disposizione nella serata tra il 9 e il 10 aprile, dunque dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti che possiedono il gioco ed è ovviamente un aggiornamento gratuito, che viene applicato all'avvio o in background.

Arriva peraltro a breve distanza dall'aggiornamento di sistema 22.1.0 per Nintendo Switch e Switch 2, in una settimana che sembra dunque piuttosto ricca di novità su questo fronte per le console Nintendo.

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Questi sono i cambiamenti principali effettuati dall'aggiornamento in questione:

  • È stato risolto un problema per cui, in alcuni casi, non si otteneva un aumento di velocità all'atterraggio dopo aver iniziato una corsa su binario a seguito di un "Jump Boost" o di un'azione simile
  • È stato risolto un problema per cui, in alcuni casi, il gioco terminava quando si passava dalla modalità TV alla modalità portatile o da tavolo dopo aver avviato una partita con tre o più giocatori in modalità multigiocatore

Per il resto, abbiamo visto che Mario Kart World resta il gioco più venduto finora su Nintendo Switch 2.

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