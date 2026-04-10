Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.6.1, vediamo i cambiamenti applicati

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.6.1 a Mario Kart World in queste ore, effettuando un update meno evidente rispetto al precedente e più votato a correzioni e aggiustamenti "sotto il cofano" per il gioco su Nintendo Switch 2.

Alla fine di marzo abbiamo visto arrivare l'aggiornamento 1.6.0 che ha apportato diverse novità interessanti e ben visibili, a partire dalla nuova modalità battaglia Bob-omb Blast che rappresenta di fatto un'intera nuova opzione di gioco, dunque questo successivo è un update minore, in gran parte correttivo.

In questi casi, le note della patch riportano le maggiori novità introdotte, ma è possibile che ulteriori aggiustamenti e manutenzioni profonde vadano messe in conto, senza portare a risultati particolarmente evidenti.