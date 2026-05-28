Call of Duty: Modern Warfare 4 annunciato: ecco quando uscirà, anche su Nintendo Switch 2

Infinity Ward ha annunciato Call of Duty: Modern Warfare 4 , il prossimo capitolo della celebre serie sparatutto, svelando anche la data d'uscita : venerdì 23 ottobre 2026, confermando alcune voci degli scorsi giorni . Il titolo sarà disponibile su Xbox Series X e S, PlayStation 5, PC (tramite Battle.net, Xbox app e Steam) e, per la prima volta per un Call of Duty di nuova generazione, su Nintendo Switch 2 .

Guerra in Corea

Sarete felici di sapere che Call of Duty: Modern Warfare 4 avrà una campagna per giocatore singolo, ambientata sulla penisola coreana.

È stato pubblicato anche un primo trailer di presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 4, che introduce qualcosa della storia di questo nuovo capitolo, ambientato durante un'ipotetica invasione della Corea del Sud, fra scontri sul campo di battaglia, intrighi internazionali e tensioni geo-politiche.

Il trailer è costituito da un montaggio di scene d'intermezzo ma consente di avere un'idea chiara delle nuove ambientazioni, con sequenze che sembrano essere costruite con l'engine del gioco e dimostrano anche il notevole livello della grafica di questo nuovo capitolo. Il video si apre con una sequenza apparentemente tranquilla sul territorio coreano, che tuttavia si tramuta in un attimo in un incubo, con un notevole impatto emotivo.

Oltre agli scenari coreani, con tanto di invasione di terra su larga scala, sembra che l'azione si sposti in diversi paesi tra oriente e occidente, visto che possiamo vedere anche degli scorci di Parigi e altre location, secondo il tipico stile "globe trotter" di Call of Duty.

Il trailer conferma la data di uscita fissata per il 23 ottobre e anche il fatto che una prima presentazione approfondita di DMZ, ovvero la modalità in stile estrazione, andrà in scena il 7 giugno, dunque torneremo presto a parlare di Call of Duty: Modern Warfare 4 con ulteriori informazioni, considerando che la possente macchina del marketing Activision si è appena iniziata a muovere sul nuovo capitolo della sua serie blockbuster.

La narrazione si svilupperà da diversi punti di vista: da un lato i giocatori vestiranno i panni del soldato semplice Park, una giovane recluta sudcoreana alla sua prima esperienza sul campo; dall'altro assisteranno al ritorno del Capitano Price, la figura più iconica della serie Modern Warfare, il quale si troverà a operare al di fuori del sistema istituzionale, separato dalla storica Task Force 141. La Campagna porta i giocatori in giro per il mondo: dal combattimento ravvicinato a New York, agli adrenalinici inseguimenti in auto per le strade di Parigi, fino ai raid notturni degli SAS a Mumbai, e naturalmente nella guerra di trincea in Corea.

Il multigiocatore competitivo introdurrà la "Ballistic Authority", un sistema che mira a rendere più chiara l'azione, come spiegato dal team di sviluppo: "Nessun bloom, nessuna tirata a indovinare e nessun dubbio. Ogni colpo dice la verità." Dal punto di vista pratico, questo si traduce nella rimozione del bloom durante il fuoco non mirato, con l'obiettivo di rendere gli scontri più diretti e precisi.

Al lancio, il gioco includerà 12 mappe inedite per le modalità 6v6 tradizionali, affiancate da mappe specifiche per la modalità Scontro (Gunfight) e per gli scontri su larga scala con veicoli. Una novità di rilievo è rappresentata da Kill Block, una mappa dinamica che cambia tra uno scontro e l'altro.

Sul fronte della personalizzazione, verrà introdotto il sistema "Gunny", una sorta di assistente virtuale per agevolare la creazione delle classi, e gli "Apex Attachments", modificatori sbloccabili al livello massimo delle armi. Cambia anche il sistema di progressione, che lascerà ai giocatori la scelta tra un Prestigio Regolare e un Prestigio Classico, quest'ultimo caratterizzato dal tradizionale azzeramento degli sblocchi in cambio di ricompense esclusive e moltiplicatori di esperienza.

Infine, l'aggiornamento segna il ritorno della modalità di estrazione DMZ, che uscirà ufficialmente dalla fase beta. Ambientata in una vasta zona di conflitto, la modalità (giocabile in solitaria o in squadra) richiederà ai giocatori di recuperare tecnologie militari avanzate. Il mondo di gioco è stato reso più reattivo rispetto al passato, con l'introduzione di condizioni meteorologiche variabili, obiettivi militari dinamici e pattuglie nemiche in costante movimento lungo la mappa.

Infinity Ward fa inoltre sapere che Modern Warfare 4 è stato sviluppato con una rinnovata attenzione ai giocatori PC: il team ha collaborato a fondo con Beenox, con i due team che hanno unito le forze per offrire un controllo maggiore su performance, fedeltà visiva, reattività e personalizzazione sulla piattaforma in questione.