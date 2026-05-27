Annunciato The Witcher 3: Songs of the Past, la terza espansione dell’action GDR di CD Projekt

Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile nel corso del 2027 , a dodici anni dal lancio del gioco base, su PS5, Xbox Series X|S e PC , lasciando apparentemente fuori Nintendo Switch.

I primi dettagli

Per il momento lo studio polacco ha condiviso pochissimi dettagli. È stato confermato che il DLC è co‑sviluppato da Fool's Theory, autori di The Thaumaturge e già team di supporto durante lo sviluppo di Wild Hunt. L'espansione permetterà ai giocatori di tornare nei panni di Geralt di Rivia per una nuova avventura ambientata nell'universo dello Strigo. Considerato che CD Projekt è già al lavoro sul prossimo capitolo della serie, Songs of the Past potrebbe anche fungere da raccordo narrativo verso The Witcher 4, preparando il terreno per la nuova era della saga.

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"Songs of the Past riporterà i giocatori nei panni del leggendario sterminatore di mostri Geralt di Rivia per una nuova avventura, in arrivo nel 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC", si legge nel comunicato. "CD Projekt Red sta co‑sviluppando l'espansione insieme a Fool's Theory, un team composto da veterani dell'industria che hanno lavorato a The Witcher 3".

CD Projekt promette di svelare maggiori dettagli verso la fine dell'estate (forse alla Gamescom di fine agosto?), al tempo stesso precisando che non ci saranno novità in merito durante la diretta dedicata al decimo anniversario dell'espansione Blood and Wine in programma per il 28 maggio.