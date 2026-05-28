The Witcher 3: Songs of the Past quanto sarà grande? CD Projekt la paragona alle precedenti espansioni

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Songs of the Past, la terza espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, ma nel frattempo il co‑CEO Michał Nowakowski ha già iniziato a stuzzicare i fan, assicurando che la nuova avventura di Geralt non deluderà in termini di dimensioni e contenuti.
Durante un Q&A con gli azionisti, Nowakowski ha innanzitutto voluto chiarire un punto: Songs of the Past è una vera "espansione" a pagamento, proprio come Hearts of Stone e Blood and Wine, e non un semplice "DLC". "I DLC sono quelli piccoli che di solito diamo gratis. Le espansioni sono quelle grandi e succose", ha detto.
Un'avventura lunga circa quanto Blood and Wine
Oltre a questa precisazione, Nowakowski ha aggiunto che in termini di dimensioni l'espansione "è più vicina a Blood & Wine, anche se è molto soggettivo. Dipende da come giocherete. Ma il messaggio è che stiamo creando una vera e grande espansione".
Per dare un riferimento, per quanto con un certo margine di errore, secondo HowLongToBeat Blood and Wine richiede circa 15 ore solo per completare la storia principale, che possono salire a 28 ore includendo le missioni secondarie e arrivare fino a 40 ore per chi punta al 100%.