The Witcher 3: Songs of the Past quanto sarà grande? CD Projekt la paragona alle precedenti espansioni

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Songs of the Past, la terza espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, ma nel frattempo il co‑CEO Michał Nowakowski ha già iniziato a stuzzicare i fan, assicurando che la nuova avventura di Geralt non deluderà in termini di dimensioni e contenuti.

Durante un Q&A con gli azionisti, Nowakowski ha innanzitutto voluto chiarire un punto: Songs of the Past è una vera "espansione" a pagamento, proprio come Hearts of Stone e Blood and Wine, e non un semplice "DLC". "I DLC sono quelli piccoli che di solito diamo gratis. Le espansioni sono quelle grandi e succose", ha detto.