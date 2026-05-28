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The Witcher 3: Songs of the Past quanto sarà grande? CD Projekt la paragona alle precedenti espansioni

CD Projekt assicura che Songs of the Past sarà una vera espansione di peso per The Witcher 3, con dimensioni più vicine a Blood & Wine e contenuti pensati per riportare Geralt in grande stile.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/05/2026
Artwork di The Witcher 3: Songs of the Past

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Songs of the Past, la terza espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, ma nel frattempo il co‑CEO Michał Nowakowski ha già iniziato a stuzzicare i fan, assicurando che la nuova avventura di Geralt non deluderà in termini di dimensioni e contenuti.

Durante un Q&A con gli azionisti, Nowakowski ha innanzitutto voluto chiarire un punto: Songs of the Past è una vera "espansione" a pagamento, proprio come Hearts of Stone e Blood and Wine, e non un semplice "DLC". "I DLC sono quelli piccoli che di solito diamo gratis. Le espansioni sono quelle grandi e succose", ha detto.

Un'avventura lunga circa quanto Blood and Wine

Oltre a questa precisazione, Nowakowski ha aggiunto che in termini di dimensioni l'espansione "è più vicina a Blood & Wine, anche se è molto soggettivo. Dipende da come giocherete. Ma il messaggio è che stiamo creando una vera e grande espansione".

Uno scorcio di Toussaint, l'area introdotta da Blood and Wine
Uno scorcio di Toussaint, l'area introdotta da Blood and Wine

Per dare un riferimento, per quanto con un certo margine di errore, secondo HowLongToBeat Blood and Wine richiede circa 15 ore solo per completare la storia principale, che possono salire a 28 ore includendo le missioni secondarie e arrivare fino a 40 ore per chi punta al 100%.

The Witcher 3 ha raggiunto un altro impressionante traguardo di vendite, in attesa di Songs of the Past The Witcher 3 ha raggiunto un altro impressionante traguardo di vendite, in attesa di Songs of the Past

Insomma, Songs of the Past potrebbe intrattenere i giocatori per oltre una decina di ore, configurandosi come un antipasto in grado di saziare temporaneamente la fame dei fan in vista dell'attesissimo The Witcher 4. Per saperne di più non ci resta che attendere la presentazione dell'espansione, fissata alla Gamescom 2026.

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