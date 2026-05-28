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The Witcher 3 ha raggiunto un altro impressionante traguardo di vendite, in attesa di Songs of the Past

The Witcher 3 supera quota 65 milioni di copie vendute, confermandosi un fenomeno senza tempo mentre cresce l'attesa per Songs of the Past, la nuova espansione in arrivo nel 2027.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/05/2026
Geralt di Rivia in The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
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CD Projekt ha annunciato che The Witcher 3: Wild Hunt continua a macinare numeri straordinari: il gioco ha ora superato 65 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 2015 a oggi.

A maggio dello scorso anno il titolo aveva oltrepassato quota 60 milioni, il che significa che in dodici mesi sono state vendute altre 5 milioni di copie. Un risultato notevole per un gioco che ha spento da poco la sua undicesima candelina.

I numeri potrebbero lievitare con Songs of the Past

Alla luce di questi numeri, la nuova espansione Songs of the Past non appare soltanto come un ponte narrativo verso The Witcher 4, ma anche come un modo per valorizzare una community ancora in crescita e chiaramente affamata di nuovi contenuti dedicati allo Strigo.

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The Witcher 3 cambia i requisiti minimi su PC in vista dell'espansione Songs of the Past The Witcher 3 cambia i requisiti minimi su PC in vista dell'espansione Songs of the Past

È plausibile che l'espansione contribuisca a spingere ulteriormente le vendite del gioco base e attirare nuovi giocatori, come del resto già accaduto con la Complete Edition nel 2022.

Per quanto riguarda Songs of the Past, sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2027. CD Projekt ha inoltre fissato la presentazione ufficiale per la fine di agosto, durante la Gamescom 2026 di Colonia.

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