The Witcher 3 ha raggiunto un altro impressionante traguardo di vendite, in attesa di Songs of the Past

CD Projekt ha annunciato che The Witcher 3: Wild Hunt continua a macinare numeri straordinari: il gioco ha ora superato 65 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 2015 a oggi.

A maggio dello scorso anno il titolo aveva oltrepassato quota 60 milioni, il che significa che in dodici mesi sono state vendute altre 5 milioni di copie. Un risultato notevole per un gioco che ha spento da poco la sua undicesima candelina.