CD Projekt ha aggiornato i dati di vendita di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Nel suo ultimo rapporto finanziario, CD Projekt ha annunciato che The Witcher 3: Wild Hunt ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo al 28 maggio 2025. La cifra comprende sia il gioco base che la versione Game of the Year.

Si tratta di un risultato eccezionale, che mostra come le vendite del gioco siano rimaste costanti nel tempo, anche in virtù di sconti e offerte varie. Per inciso, The Witcher 3: Wild Hunt aveva superato i 50 milioni di copie vendute a maggio 2023 e i 40 milioni ad aprile 2022. È stato pubblicato per PlayStation 4, Xbox One e PC a maggio 2015, per Nintendo Switch a ottobre 2019, e per PlayStation 5 e Xbox Series X e S a dicembre 2022.