Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 mostra risultati sorprendenti rispetto a Xbox Series S, per Digital Foundry

Digital Foundry è tornata ad analizzare Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch grazie a nuovi materiali diffusi dalla compagnia, che hanno consentito un nuovo confronto con risultati sorprendenti anche rispetto a Xbox Series S, come emerge dall'approfondimento.

Bisogna dire, prima di tutto, che anche in questo caso l'analisi è basta su un filmato inviato da CD Projekt RED e non da una build effettivamente in possesso della redazione, dunque potrebbe non essere attendibile al massimo, ma dovrebbe comunque essere indicativa dei risultati che il gioco dovrebbe raggiungere in versione definitiva.

Si tratta di un video gameplay da 37 minuti ripreso in direct feed a 4K da una sessione di gioco, che mostra la modalità Qualità grafica utilizzabile con la console inserita nel Dock, a 30 fps.