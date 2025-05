Le vendite di Capcom sono ormai al 90% in digitale e il PC batte le console

I risultati finanziari di Capcom, oltre a dimostrare come la compagnia sia decisamente in salute, confermano anche almeno due tendenze che si sono delineate in questi anni per la compagnia di Osaka: il deciso spostamento sulle vendite in digitale, che ora rappresentano il 90% del totale, e la preminenza del PC che batte le console e risulta la piattaforma su cui avviene la maggior parte delle vendite.

In base ai dati finanziari pubblicati da Capcom nei giorni scorsi e relativi all'anno fiscale 2024, è emerso che, a questo punto, i giochi in digitale rappresentano il 90% del totale dei titoli venduti dalla compagnia nel periodo preso in esame.

A questo si aggiunge anche il fatto dell'aumento costante di importanza del PC, che rappresenta ora la piattaforma più proficua per Capcom, quella su cui si concentra la maggior parte delle vendite.