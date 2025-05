Nintendo si prepara a un lancio da record con un'enorme quantità di Switch 2 disponibili in Giappone

Sembra che Nintendo si stia preparando a un lancio da record per quanto riguarda Nintendo Switch 2, supportato da una quantità impressionante di console disponibili al day one anche solo per quanto riguarda il Giappone, in base ad alcune voci di corridoio.

Stando a quanto riferito da un noto youtuber giapponese, Nintendo avrebbe preparato almeno 1,2 milioni di Nintendo Switch 2 per l'uscita sul territorio nipponico, cosa che potrebbe rappresentare davvero il maggiore lancio di console nella storia videoludica del paese.

Non si tratta di una quantità ufficiale né facilmente verificabile, dunque va presa come una voce di corridoio, tuttavia appare piuttosto verosimile anche considerando la strategia che Nintendo sembra aver seguito per organizzare l'evento.