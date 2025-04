Nintendo Switch 2 potrebbe rappresentare il più grande lancio di una nuova console come vendite globali

Un nuovo articolo di Bloomberg, firmato da Takashi Mochizuki, dipinge una notevole prospettiva per l'arrivo di Nintendo Switch 2, considerando che potrebbe rappresentare il lancio più grande di sempre per una nuova console, in termini di vendite immediate.

Come abbiamo visto, Nintendo sta registrando prenotazioni in quantità impressionanti in Giappone, tanto da dover avvertire che non tutti coloro che hanno effettuato il preorder potranno effettivamente ricevere la console e dover ricorrere a un sistema di lotteria.

Sono già 2,2 milioni le prenotazioni di Nintendo Switch 2 in patria, cosa che può dare già un'idea della quantità di console che potrebbero essere vendute al lancio in tutto il mondo, considerando i rapporti di vendita tra le diverse aree geografiche.