Un altro gioco GameCube è in arrivo su Nintendo Switch 2 per gli abbonati ad Online + Pacchetto aggiuntivo

Il trailer e la descrizione di Chibi-Robo: Plug into Adventure!

Chibi-Robo è stato pubblicato su GameCube nel 2005 in Giappone e nel 2006 in occidente. Il trailer qui sotto vi permette di farvi un'idea del tipo di avventura, se non l'avete mai visto prima.

La descrizione ufficiale del gioco che accompagna il video spiega che Chibi-Robo è un piccolissimo robot dalle grandi capacità che viene spedito nella casa dei Sanderson con un grande obiettivo: fare in modo che questa strana famiglia possa rilassarsi e trovare la felicità. Il nostro compito sarà quindi pulire, cercare oggetti smarriti e non solo per fare in modo di aiutare i membri della famiglia il più possibile.

Chibi-Robo è un gioco d'azione e avventura e il nostro obiettivo finale è scalare una classifica raccogliendo dei "Happy Points" e del denaro chiamato Moolah. Essere primi in classifica ci trasforma in Super Chibi-Robo, ma non è un compito semplice visto che dovremo affrontare sfide molto strane come aiutare una bambina che parla come una rana e avere a che fare con dei giocattoli in stile Toy Story che paiono prendere vita quando gli umani non sono in circolazione.

