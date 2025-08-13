I requisiti PC di Gears of War: Reloaded sembrano molto abbordabili

Microsoft ha annunciato i requisiti di sistema per la versione PC di Gears of War: Reloaded, che a quanto pare non sono particolarmente esosi: per far girare il gioco basterà un processore Intel Core i5 o AMD Ryzen 3 con una GPU NVIDIA GTX 1650, una AMD RX 480 o una Intel A380.
Gears of War: Reloaded, requisiti minimi
- Processore: Intel Core i5 Skylake, AMD Ryzen 3 quad core
- Scheda video: NVIDIA GTX 1650 / 1050 Ti, AMD RX 480 / RX 5300, Intel A380
- Memoria: 8 GB di RAM
- Storage: 70 GB di spazio richiesto
- Sistema operativo: Windows 10 19H2
Gears of War: Reloaded, requisiti raccomandati
- Processore: Intel Core i5 Coffee Lake, AMD Ryzen 5 six core
- Scheda video: NVIDIA GTX 1070 / 1660 Ti / RTX 2070, AMD RX 5600
- Memoria: 8 GB di RAM
- Storage: 70 GB di spazio richiesto
- Sistema operativo: Windows 10 22H2, Windows 11 24H2
Naturalmente per potersi cimentare con il comparto multiplayer online di Gears of War: Reloaded sarà necessario anche una connessione internet a banda larga.
Requisiti ragionevoli
Annunciato lo scorso maggio, Gears of War: Reloaded si pone fondamentalmente come la remaster di un remake, ovverosia Gears of War: Ultimate Edition, pubblicato esattamente dieci anni fa su PC e Xbox One.
Il rifacimento è stato adattato agli standard odierni sul piano della risoluzione e del frame rate, da qui un aumento dei requisiti rispetto alla già citata Ultimate Edition che tuttavia non appare particolarmente impegnativo, anzi.