Gears Of War: Reloaded riceve un nuovo aggiornamento che sistema il VRR nella modalità Campagna su Xbox

The Coalition ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Gears Of War: Reloaded, con un update giunto nelle ore scorse e incentrato su alcuni aspetti specifici del gioco, che in particolare aggiusta il supporto per il VRR nella modalità Campagna su Xbox, risolvendo un particolare problema.

La patch va ad aggiustare diversi aspetti di Gears Of War: Reloaded, dal bilanciamento alla correzione di bug, ma la sistemazione del supporto esteso per il VRR su Xbox è forse quella che colpisce maggiormente, risolvendo così un problema che poteva emergere in maniera piuttosto chiara in precedenza.

Come abbiamo visto, il gioco ha raggiunto quota un milione di giocatori nel giro di poche ore dal lancio, e ha rappresentato un evento piuttosto storico perché è il primo capitolo a raggiungere anche PS5 oltre che PC e Xbox.