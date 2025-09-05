Gears Of War: Reloaded riceve un nuovo aggiornamento che sistema il VRR nella modalità Campagna su Xbox

The Coalition ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Gears Of War: Reloaded, con un update giunto nelle ore scorse e incentrato su alcuni aspetti specifici del gioco, che in particolare aggiusta il supporto per il VRR nella modalità Campagna su Xbox, risolvendo un particolare problema.
La patch va ad aggiustare diversi aspetti di Gears Of War: Reloaded, dal bilanciamento alla correzione di bug, ma la sistemazione del supporto esteso per il VRR su Xbox è forse quella che colpisce maggiormente, risolvendo così un problema che poteva emergere in maniera piuttosto chiara in precedenza.
Come abbiamo visto, il gioco ha raggiunto quota un milione di giocatori nel giro di poche ore dal lancio, e ha rappresentato un evento piuttosto storico perché è il primo capitolo a raggiungere anche PS5 oltre che PC e Xbox.
Le caratteristiche della patch
Alcuni elementi della nuova patch pubblicata in questi giorni riguardano tutte le piattaforme, come il bilanciamento del Gnasher e alcune soluzioni di bug, mentre l'aggiustamento del VRR è specifico per Xbox Series X|S.
Per quanto riguarda il Gnasher, l'aggiornamento riduce la potenza nei colpi a medio raggio del 15% e aumenta leggermente la diffusione dei proiettili quando non si mira, applicando un affinamento all'utilizzo di questa arma storica della serie.
L'aggiustamento di crash e l'incremento della stabilità riguardano tutte le piattaforme, rendendo l'esperienza di gioco "più fluida" ma senza specificare ulteriormente di cosa si tratti.
Infine, l'applicazione del VRR su Xbox Series X|S nella modalità Campagna dovrebbe aggiustare, in particolare, un problema che emergeva con il gioco a 120 fps, situazione nella quale, in single player, il VRR effettivamente non si attivava.
Questo problema dovrebbe essere stato infine risolto con questa patch.