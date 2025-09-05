Il creatore di Stardew Valley è un doppiatore di Hollow Knight Silksong, a sopresa

Hollow Knight Silksong è spesso presentato come un gioco sviluppato da sole quattro persone, anche se ovviamente vanno contati alcuni collaboratori esterni e tante altre persone, come ad esempio i doppiatori . Se vi prendete la briga di scoprire i loro nomi e celebrare i loro sforzi tramite i crediti del gioco, potreste però notare una cosa strana: Eric Barone è segnato come doppiatore.

I dettagli su Eric "ConcernedApe" Barone in Hollow Knight Silksong

Ovviamente vi starete domandando se è veramente quel Eric Barone e magari non un semplice omonimo. Possiamo però confermare che è proprio lui, perché The Verge ha già chiesto al team di Stardew Valley ed è arrivata la conferma che lo sviluppatore ha offerto il proprio aiuto a Team Cherry.

I crediti di Hollow Knight Silksong con il nome di Eric Barone

Il dubbio successivo è qual personaggio è stato interpretato da ConcernedApe. I crediti - come potete vedere qui sopra - lo segnalano nella categoria "voci aggiuntive per i personaggi", facendo intendere che si è trattato di un ruolo "minore".

Purtroppo non possiamo sapere nulla di più, perché Barone preferisce mantenere il segreto: il mistero probabilmente rende la sua partecipazione ancora più intrigante e ispirerà molte speculazioni dei fan. Il problema ovviamente è che Hollow Knight (sia l'originale che Silksong) non hanno veri dialoghi doppiati, ma le creature parlanti semplicemente emettono dei versi o canticchiano con suoni senza senso. È bellissimo perché in pochi suoni ogni personaggio ottiene una personalità unica ed è subito riconoscibile, ma questo rende impossibile capire chi a doppiato chi, se non viene detto esplicitamente.

Vi segnaliamo infine che secondo alcuni il prezzo di Hollow Knight Silksong potrebbe essere troppo basso e rischia di diventare un problema.