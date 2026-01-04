The Blood of Dawnwalker mostra nuove ambientazioni e personaggi in un video dedicato all'anno di lancio

Con l'arrivo della Superluna "del lupo" del 3 gennaio 2026 (ovvero una luna piena che si trova anche alla distanza minore possibile dalla Terra), il team di Rebel Wolves ha pubblicato un nuovo video dedicato al venturo videogioco di ruolo e d'azione The Blood of Dawnwalker .

La video presentazione di The Blood of Dawnwalker

Si tratta di un video "di lancio": se di norma questo tipo di trailer arrivano in prossimità della pubblicazione, questo è dedicato all'anno di lancio.

Il filmato si occupa prima di tutto di radunare tutti gli annunci, le informazioni fondamentali svelate e gli eventi a cui il videogioco ha partecipato nel corso del 2025. Poi, sono stati svelati nuovi dettagli compreso il tema musicale principale di The Blood of Dawnwalker.

Sebbene ancora non sia stata svelata la data di uscita, gli autori di The Blood of Dawnwalker hanno confermato che sono in arrivo novità nel corso dell'anno. Per il momento, il video ha mostrato due nuovi personaggi femminili, uno dei quali pare essere un vampiro. Infine, il trailer ha mostrato il protagonista - Coen - che si muove in nuove ambientazioni: una di queste pare essere una chiesa e un cimitero sopra una collina dove Coen incontra il vampiro romano Brencis e il suo gruppo di antichi vampiri.

Parlando sempre di The Blood of Dawnwalker vi lasciamo alla nostra intervista nella quale gli autori ci spiegano come si costruisce un GdR sandbox narrativo.