The Blood of Dawnwalker avrà delle storie d'amore

The Blood of Dawnwalker , l'ambizioso gioco di ruolo a tema vampirico realizzato da un team di ex CD Projekt Red riuniti sotto il nome di Rebel Wolves, permetterà di avere delle storie d'amore con altri personaggi, come ha confermato il direttore creativo del gioco, Mateusz Tomaskiewicz, che è stato il lead quest designer di The Witcher 3: Wild Hunt .

L'amore vince

Tomaskiewicz è stato interrogato in merito dalla streamer Luality durante il New Game + Expo, rispondendo: "Sì, certo".

Purtroppo non è entrato nei dettagli, ma ha ribadito: "Sì, ci sono opzioni romantiche. Non abbiamo ancora approfondito con chi nello specifico, e lascerò questo argomento a una discussione futura. Tuttavia, potete aspettarvi di costruire relazioni con i personaggi."

Le relazioni sentimentali sono uno dei tratti distintivi dei giochi di ruolo di CD Projekt Red e, trattandosi questo di un gioco sviluppato da ex lead provenienti da quello studio, sarebbe stato deludente per molti se non ci fossero state.

A questo punto non possiamo fare altro che rimanere in attesa di saperne di più, ma non prima di aver ricordato che The Blood of Dawnwalker uscirà nel corso del 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Non ci sono stati annunci di altre versioni, purtroppo, ma nel caso vi sapremo ridire.