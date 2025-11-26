Il director di The Witcher 3 dice che per il suo nuovo gioco ha usato l'IA in modo "ragionevole"

Parlando con Eurogamer.net, Tomaszkiewicz afferma che lui e il suo team, Rebel Wolves, hanno usato l'intelligenza artificiale per creare un doppiaggio dei personaggi del videogioco, prima di completare i testi e assumere i veri doppiatori.

Konrad Tomaszkiewicz , director di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, non è più parte di CD Projekt RED e sta ora sviluppando un nuovo GDR, The Blood of Dawnwalker .

Le parole del director di The Blood of Dawnwalker

Tomaszkiewicz spiega: "Volevamo avere il doppiaggio il prima possibile per fare delle prove con il gioco e migliorarlo. Poi abbiamo deciso che la storia era fantastica e che funzionava e abbiamo iniziato le vere registrazioni con degli attori. Questo è il tipo di utilizzo dell'IA nella nostra compagnia. Penso che sia alquanto ragionevole".

Afferma inoltre che "l'IA dovrebbe aiutare le persone e non dovrebbe sostituirle. Dovremmo usare l'IA per rendere la vita delle persone più semplice". Il director afferma di non essere completamente contro questa tecnologia, ma spera che possa evolversi in modo tale da diventare uno strumento come Google Translate e non qualcosa che viola i diritti protetti di una IP.

Infine, lo sviluppatore ha affermato che i giochi che vengono realizzati unicamente con l'IA "non avranno un'anima". Dal suo punto di vista, l'intelligenza artificiale può aiutare ma non sostituire gli sviluppatori. Facendo un esempio, Tomaszkiewicz afferma di aver appena finito Dispatch e ritiene che una IA non potrebbe creare nulla di simile.

Se vi chiedete chi potrebbe mai provare a creare un videogioco usando solo una IA, la risposta è Elon Musk ovviamente.