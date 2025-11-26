Google prepara Aluminium OS: il nuovo sistema che unisce Android e ChromeOS

Un annuncio di lavoro rivela i primi dettagli di Aluminium OS, nuovo sistema operativo Android-based con l'IA al centro, destinato a PC e tablet.

Google sembra pronta a compiere un passo decisivo verso la convergenza tra Android e ChromeOS. Sono emerse delle prime informazioni su Aluminium OS, il nuovo sistema operativo descritto in un annuncio di lavoro recentemente individuato online. Il job posting, dedicato alla ricerca di un product manager, definisce Aluminium OS come "un nuovo sistema operativo costruito con l'Intelligenza Artificiale al centro" e basato direttamente su Android. Nonostante l'annuncio sia stato pubblicato due mesi fa e successivamente rimosso, i dettagli emersi delineano il progetto più chiaramente di quanto Google avesse ammesso finora. Secondo quanto riportato, Aluminium OS è pensato per una gamma molto ampia di dispositivi: dai laptop ai tablet, fino a form factor più particolari come i mini-PC

Google, con Aluminium OS, punta al mercato di massa La sua destinazione sarebbe il mercato di massa, con soluzioni sia entry-level che premium. Questa flessibilità sottolinea l'intento di Google di dare vita a un sistema capace di unire l'ecosistema mobile Android con le esigenze tipiche dell'informatica personale tradizionale. Il listing suggerisce inoltre che ChromeOS non scomparirà immediatamente. Il team incaricato lavorerà infatti a una "portfolio strategy" che includa dispositivi sia ChromeOS che Aluminium OS. Qualcomm si prepara a portare i chip Snapdragon X Elite sui PC Android nel 2026 Tuttavia, la menzione diretta della necessità di "portare Google dalla transizione da ChromeOS ad Aluminium" lascia intendere che il nuovo sistema sia destinato, almeno a lungo termine, a sostituire ChromeOS in modo graduale. Particolare interessante è anche la scelta del nome: "Aluminium", che potrebbe richiamare volutamente Chromium, il progetto open source da cui ChromeOS deriva.