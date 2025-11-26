Google prepara Aluminium OS: il nuovo sistema che unisce Android e ChromeOS

Google sembra pronta a compiere un passo decisivo verso la convergenza tra Android e ChromeOS. Sono emerse delle prime informazioni su Aluminium OS, il nuovo sistema operativo descritto in un annuncio di lavoro recentemente individuato online. Il job posting, dedicato alla ricerca di un product manager, definisce Aluminium OS come "un nuovo sistema operativo costruito con l'Intelligenza Artificiale al centro" e basato direttamente su Android.
Nonostante l'annuncio sia stato pubblicato due mesi fa e successivamente rimosso, i dettagli emersi delineano il progetto più chiaramente di quanto Google avesse ammesso finora. Secondo quanto riportato, Aluminium OS è pensato per una gamma molto ampia di dispositivi: dai laptop ai tablet, fino a form factor più particolari come i mini-PC
Google, con Aluminium OS, punta al mercato di massa
La sua destinazione sarebbe il mercato di massa, con soluzioni sia entry-level che premium. Questa flessibilità sottolinea l'intento di Google di dare vita a un sistema capace di unire l'ecosistema mobile Android con le esigenze tipiche dell'informatica personale tradizionale. Il listing suggerisce inoltre che ChromeOS non scomparirà immediatamente. Il team incaricato lavorerà infatti a una "portfolio strategy" che includa dispositivi sia ChromeOS che Aluminium OS.
Tuttavia, la menzione diretta della necessità di "portare Google dalla transizione da ChromeOS ad Aluminium" lascia intendere che il nuovo sistema sia destinato, almeno a lungo termine, a sostituire ChromeOS in modo graduale. Particolare interessante è anche la scelta del nome: "Aluminium", che potrebbe richiamare volutamente Chromium, il progetto open source da cui ChromeOS deriva.
Google sta ultimando Aluminium OS: un progetto che porta avanti da anni
L'idea di portare Android nel mondo dei PC non è nuova. Google esplora questa possibilità da oltre dieci anni, ma solo negli ultimi mesi ha iniziato a parlarne in modo più concreto. Android Authority aveva già segnalato nel 2024 l'esistenza di piani più avanzati.
Più recentemente Sameer Samat, responsabile Android, ha confermato che Google sta lavorando a "un'unica piattaforma che combinerà Android e ChromeOS", con obiettivo di rilascio nel 2026. Aluminium OS rappresenterebbe quindi il culmine di anni di sperimentazioni: un OS Android potenziato dall'IA, pensato per l'esperienza PC.