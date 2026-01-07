OpenAI ha iniziato i test interni per l'inserimento delle pubblicità all'interno di ChatGPT

OpenAI si appresta a varcare una soglia storica nel settore dell'intelligenza artificiale: l'introduzione della pubblicità all'interno di ChatGPT . Secondo diverse indiscrezioni, tra cui spiccano i report del giornalista Alex Heath e di The Information, la società guidata da Sam Altman avrebbe già iniziato a comunicare internamente i piani per testare annunci pubblicitari in una versione dedicata esclusivamente ai dipendenti.

La pubblicità in ChatGPT sta per arrivare: la conferma pare sia arrivata dalla CEO delle Applicazioni

Fidji Simo, CEO delle Applicazioni di OpenAI, avrebbe confermato al personale che la fase di test interna è imminente, sebbene non sia ancora stata definita una data ufficiale per il rilascio al grande pubblico. Le modalità con cui la pubblicità apparirà in ChatGPT sono ancora oggetto di discussione, ma sono emerse due strade principali.

La prima riguarda i cosiddetti "contenuti sponsorizzati": l'intelligenza artificiale potrebbe dare priorità a informazioni provenienti da partner pubblicitari direttamente all'interno delle risposte fornite agli utenti. La seconda opzione prevede l'inserimento di una barra laterale (sidebar) accanto alla finestra di chat principale, dove verrebbero mostrati annunci pertinenti alla conversazione in corso.