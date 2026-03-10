NVIDIA potrebbe essere al lavoro su di una RTX 5050 da 9GB e una nuova RTX 5060 basata sul chip della 5070.

Nvidia starebbe lavorando a nuove varianti delle sue schede grafiche di fascia entry-level e mid-range della serie GeForce RTX 5000. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal settore hardware, l'azienda sarebbe impegnata nello sviluppo di una seconda versione della RTX 5050 con una configurazione di memoria migliorata, oltre a una revisione della RTX 5060 basata su un diverso chip grafico.
La nuova RTX 5050 dovrebbe offrire 9GB di VRAM invece degli 8GB presenti nel modello originale. La modifica più importante riguarda il passaggio alla memoria GDDR7, con tre moduli da 3GB ciascuno funzionanti a una velocità di 28Gbps. Questa configurazione opererebbe su un'interfaccia di memoria a 96 bit, garantendo una larghezza di banda complessiva fino a 336GB/s.
La nuova potenziale versione della 5060 di NVIDIA
Parallelamente, Nvidia starebbe preparando anche una versione aggiornata della RTX 5060. In questo caso la principale differenza riguarderebbe l'adozione del chip GB205, lo stesso utilizzato nella RTX 5070, ma in una versione parzialmente disabilitata. Secondo le indiscrezioni del settore, questa configurazione includerebbe circa 3.840 CUDA core e un'interfaccia di memoria a 128 bit.
Il chip completo utilizzato nella RTX 5070 dispone invece di 6.144 CUDA core e di un bus di memoria a 192 bit. La nuova RTX 5060 dovrebbe continuare a utilizzare il classico connettore di alimentazione a 8 pin, a differenza della RTX 5070 che utilizza il più recente connettore 12V-2×6.
NVIDIA potrebbe riprendere la produzione della 3060?
Infine, alcune fonti suggeriscono che Nvidia potrebbe persino riavviare la produzione della popolare RTX 3060 per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento di alcuni componenti di memoria. Non è però ancora chiaro se verrà riproposta la versione originale da 12GB con bus a 192 bit oppure una variante ridotta da 8GB con bus a 128 bit.
