NVIDIA potrebbe essere al lavoro su di una RTX 5050 da 9GB e una nuova RTX 5060 basata sul chip della 5070.

Nvidia starebbe lavorando a nuove varianti delle sue schede grafiche di fascia entry-level e mid-range della serie GeForce RTX 5000. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal settore hardware, l'azienda sarebbe impegnata nello sviluppo di una seconda versione della RTX 5050 con una configurazione di memoria migliorata, oltre a una revisione della RTX 5060 basata su un diverso chip grafico.

La nuova RTX 5050 dovrebbe offrire 9GB di VRAM invece degli 8GB presenti nel modello originale. La modifica più importante riguarda il passaggio alla memoria GDDR7, con tre moduli da 3GB ciascuno funzionanti a una velocità di 28Gbps. Questa configurazione opererebbe su un'interfaccia di memoria a 96 bit, garantendo una larghezza di banda complessiva fino a 336GB/s.