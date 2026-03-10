Gemini in forte crescita tra i siti IA: +643% di visite su base annua

Le nuove statistiche dedicate al traffico web registrano una crescita record per Gemini AI di Google. Secondo quanto riportato da SimilarWeb, si tratta di uno dei siti IA maggiormente visitati, con un aumento del traffico piuttosto importante. Anche altri siti come Grok e Claude hanno registrato buoni miglioramenti, seppur in modo diverso. La differenza con ChatGPT appare invece sostanziale. Vediamo tutti i dettagli.
Le statistiche
Come anticipato, queste informazioni sono state riportate da Similarweb e riguardano il traffico web. Di conseguenza non dovete considerare gli accessi tramite applicazioni o altri sistemi integrati. Il confronto riguarda il traffico registrato tra febbraio 2025 e febbraio 2026 e i risultati sono piuttosto sorprendenti.
Il sito gemini.google.com ha registrato un aumento delle visite del 643% su base annua. ChatGPT, invece, ha registrato una crescita del 37%, quindi una differenza abissale. A seguire Gemini è Grok, con una crescita del 480% rispetto a febbraio 2025. Buoni risultati anche per Claude, con un incremento del 297%, mentre Perplexity registra una crescita del 39%. DeepSeek, invece, ha visto diminuire il traffico del 55%.
Un periodo complesso
Per chi non lo sapesse, ricordiamo che nelle ultime settimane si sono verificati alcuni eventi che hanno spinto gli utenti a rinunciare all'utilizzo di ChatGPT, preferendo app come Gemini e Claude. Pochi giorni fa, infatti, quest'ultima è salita al primo posto tra le applicazioni più scaricate nella sua categoria.
La decisione potrebbe essere legata all'accordo tra OpenAI e il governo degli Stati Uniti per l'utilizzo dei propri modelli di IA all'interno delle reti più riservate del Dipartimento della Difesa. Anthropic, invece, ha rifiutato di concedere Claude al Pentagono per usi militari. Nel frattempo, Gemini ha presentato il modello 3.1 Flash Lite, il più economico e veloce dell'intera famiglia, con costi ridotti, latenza più bassa e prestazioni competitive nei benchmark.