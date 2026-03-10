Gemini in forte crescita tra i siti IA: +643% di visite su base annua

Le nuove statistiche dedicate al traffico web registrano una crescita record per Gemini AI di Google . Secondo quanto riportato da SimilarWeb, si tratta di uno dei siti IA maggiormente visitati, con un aumento del traffico piuttosto importante. Anche altri siti come Grok e Claude hanno registrato buoni miglioramenti, seppur in modo diverso. La differenza con ChatGPT appare invece sostanziale. Vediamo tutti i dettagli.

Le statistiche

Come anticipato, queste informazioni sono state riportate da Similarweb e riguardano il traffico web. Di conseguenza non dovete considerare gli accessi tramite applicazioni o altri sistemi integrati. Il confronto riguarda il traffico registrato tra febbraio 2025 e febbraio 2026 e i risultati sono piuttosto sorprendenti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il sito gemini.google.com ha registrato un aumento delle visite del 643% su base annua. ChatGPT, invece, ha registrato una crescita del 37%, quindi una differenza abissale. A seguire Gemini è Grok, con una crescita del 480% rispetto a febbraio 2025. Buoni risultati anche per Claude, con un incremento del 297%, mentre Perplexity registra una crescita del 39%. DeepSeek, invece, ha visto diminuire il traffico del 55%.