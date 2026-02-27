0

Google aggiorna Gemini su Android: l'overlay ridisegnato semplifica l'accesso agli strumenti

L'overlay di Gemini su dispositivi Android è stato rivisto e accoglie un menu strumenti completo, permettendo di creare immagini, video, musica e accedere a ricerche avanzate.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/02/2026
Gemini

Google ha aggiornato l'interfaccia di Gemini su smartphone Android. Grazie alle modifiche apportate, infatti, gli utenti avranno rapidamente accesso a un menu completo con tutti gli strumenti disponibili. In questo modo sarà possibile sfruttare ogni singola funzionalità in modo rapido. Specifichiamo che questo nuovo design è disponibile nella versione beta 17.7 di Gemini e la distribuzione è graduale.

Come cambia l’overlay di Gemini

Prima di tutto, l'overlay a forma di pillola aggiunge il menu strumenti a destra dell'icona "più". Inoltre, il suggerimento "Chiedi a Gemini" è stato spostato al centro per una migliore coerenza visiva e per fare spazio alla nuova aggiunta.

Il nuovo design a destra
Il nuovo design a destra

Come anticipato, toccando l'icona degli strumenti potrete vedere rapidamente tutti gli strumenti disponibili. Si tratta di un design praticamente identico a quello presente nell'app Gemini, ma adesso sono presenti anche le descrizioni per ogni strumento. Ve le riepiloghiamo di seguito:

  • Crea immagini: visualizza e modifica
  • Crea video: dai vita alle tue idee
  • Crea musica: componi musica con Gemini
  • Canvas: crea app Vibe Code o documenti
  • Ricerca approfondita: ottieni report dettagliati
  • Apprendimento guidato: studia e impara cose nuove
Il menu strumenti
Il menu strumenti

Gli abbonati al piano Google AI vedranno anche il pulsante Personal Intelligence. Inoltre, durante la digitazione la sovrapposizione si trasforma da pillola a rettangolo arrotondato su due righe. Per ora pare non sia ancora presente il selettore del modello. Insomma, grazie a queste novità gli strumenti diventano subito accessibili, proprio come nell'app completa.

Gemini è ora in grado di scrivere e produrre canzoni per voi: vediamo come funziona Gemini è ora in grado di scrivere e produrre canzoni per voi: vediamo come funziona

Altre novità

Nel frattempo, Gemini 3.1 Pro è disponibile ed è ancora più funzionale, con una capacità di ragionamento potenziata e una migliore risoluzione dei problemi con il doppio delle prestazioni. I miglioramenti introdotti sono diversi e rendono l'esperienza ancora più utile ed efficace, ma attualmente il modello è disponibile in Preview, in vista di una distribuzione su larga scala nel prossimo futuro, ed è necessario essere abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. Nel frattempo, Google e Samsung annunciano le automazioni multi-step delle app, ma solo negli Stati Uniti e in Corea (per ora).

#Google #Tecnologia
