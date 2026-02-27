Google aggiorna Gemini su Android: l'overlay ridisegnato semplifica l'accesso agli strumenti

Google ha aggiornato l'interfaccia di Gemini su smartphone Android . Grazie alle modifiche apportate, infatti, gli utenti avranno rapidamente accesso a un menu completo con tutti gli strumenti disponibili. In questo modo sarà possibile sfruttare ogni singola funzionalità in modo rapido. Specifichiamo che questo nuovo design è disponibile nella versione beta 17.7 di Gemini e la distribuzione è graduale.

Altre novità

Nel frattempo, Gemini 3.1 Pro è disponibile ed è ancora più funzionale, con una capacità di ragionamento potenziata e una migliore risoluzione dei problemi con il doppio delle prestazioni. I miglioramenti introdotti sono diversi e rendono l'esperienza ancora più utile ed efficace, ma attualmente il modello è disponibile in Preview, in vista di una distribuzione su larga scala nel prossimo futuro, ed è necessario essere abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. Nel frattempo, Google e Samsung annunciano le automazioni multi-step delle app, ma solo negli Stati Uniti e in Corea (per ora).