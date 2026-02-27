Google aggiorna Gemini su Android: l'overlay ridisegnato semplifica l'accesso agli strumenti

Google ha aggiornato l'interfaccia di Gemini su smartphone Android. Grazie alle modifiche apportate, infatti, gli utenti avranno rapidamente accesso a un menu completo con tutti gli strumenti disponibili. In questo modo sarà possibile sfruttare ogni singola funzionalità in modo rapido. Specifichiamo che questo nuovo design è disponibile nella versione beta 17.7 di Gemini e la distribuzione è graduale.
Come cambia l’overlay di Gemini
Prima di tutto, l'overlay a forma di pillola aggiunge il menu strumenti a destra dell'icona "più". Inoltre, il suggerimento "Chiedi a Gemini" è stato spostato al centro per una migliore coerenza visiva e per fare spazio alla nuova aggiunta.
Come anticipato, toccando l'icona degli strumenti potrete vedere rapidamente tutti gli strumenti disponibili. Si tratta di un design praticamente identico a quello presente nell'app Gemini, ma adesso sono presenti anche le descrizioni per ogni strumento. Ve le riepiloghiamo di seguito:
- Crea immagini: visualizza e modifica
- Crea video: dai vita alle tue idee
- Crea musica: componi musica con Gemini
- Canvas: crea app Vibe Code o documenti
- Ricerca approfondita: ottieni report dettagliati
- Apprendimento guidato: studia e impara cose nuove
Gli abbonati al piano Google AI vedranno anche il pulsante Personal Intelligence. Inoltre, durante la digitazione la sovrapposizione si trasforma da pillola a rettangolo arrotondato su due righe. Per ora pare non sia ancora presente il selettore del modello. Insomma, grazie a queste novità gli strumenti diventano subito accessibili, proprio come nell'app completa.
Altre novità
Nel frattempo, Gemini 3.1 Pro è disponibile ed è ancora più funzionale, con una capacità di ragionamento potenziata e una migliore risoluzione dei problemi con il doppio delle prestazioni. I miglioramenti introdotti sono diversi e rendono l'esperienza ancora più utile ed efficace, ma attualmente il modello è disponibile in Preview, in vista di una distribuzione su larga scala nel prossimo futuro, ed è necessario essere abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. Nel frattempo, Google e Samsung annunciano le automazioni multi-step delle app, ma solo negli Stati Uniti e in Corea (per ora).