Steam Deck OLED aumenterà di prezzo in Giappone, rischi anche per noi?

Il distributore KOMODO ha annunciato una revisione dei prezzi di Steam Deck OLED in Giappone, Corea del Sud e Taiwan. I nuovi listini entreranno in vigore a partire dal 6 marzo 2026. La decisione, spiega l'azienda, è il risultato di un'attenta valutazione legata al continuo aumento dei costi logistici avuti fin dal lancio del prodotto, oltre alle recenti fluttuazioni del tasso di cambio. Insomma, l'instabilità del mercato ha colpito inesorabile.
Aumenti in diversi paesi
In Giappone entrambe le configurazioni di Steam Deck OLED subiranno un aumento di 15.000 yen: il modello da 512GB passerà da 84.800 yen a 99.800 yen, mentre la versione da 1TB salirà da 99.800 yen a 114.800 yen.
Anche in Corea del Sud sono previsti rincari: il modello da 512GB passerà da 839.000 a 898.000 won, mentre quello da 1TB aumenterà da 989.000 a 1.048.000 won. A Taiwan, invece, l'incremento sarà più contenuto: il modello da 512GB salirà da 18.880 a 18.980 dollari taiwanesi, mentre la versione da 1TB passerà da 21.980 a 22.480 dollari taiwanesi.
Attualmente la revisione dei prezzi riguarda esclusivamente Giappone, Corea del Sud e Taiwan. A Hong Kong, dove l'impatto dei fattori citati è considerato più limitato, i prezzi resteranno invariati. Inoltre, non sono stati segnalati aumenti per i paesi occidentali, dove i prezzi rimangono stabili.