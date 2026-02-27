Steam Deck OLED aumenterà di prezzo in Giappone, rischi anche per noi?

Il distributore KOMODO ha annunciato una revisione dei prezzi di Steam Deck OLED in Giappone, Corea del Sud e Taiwan. I nuovi listini entreranno in vigore a partire dal 6 marzo 2026. La decisione, spiega l'azienda, è il risultato di un'attenta valutazione legata al continuo aumento dei costi logistici avuti fin dal lancio del prodotto, oltre alle recenti fluttuazioni del tasso di cambio. Insomma, l'instabilità del mercato ha colpito inesorabile.