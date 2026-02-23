La demo di Cthulhu: The Cosmic Abyss è disponibile adesso su Steam

Cthulhu: The Cosmic Abyss è disponibile con una demo su Steam, lanciata in occasione dello Steam Next Fest e accompagnata dal trailer che trovate qui sotto, che fornisce un assaggio delle bizzarre situazioni che dovremo affrontare nel corso dell'avventura.

Il protagonista del gioco, Noah, si muove nel futuro oscuro e inquietante del 2053, con il pianeta vicino al collasso e potenti corporazioni che rivolgono lo sguardo verso gli abissi oceanici alla disperata ricerca di nuove risorse... ma ciò che trovano è qualcosa di molto diverso.

Il nostro personaggio viene incaricato di indagare sulla misteriosa scomparsa di un gruppo di minatori che si trovavano all'interno di una struttura sottomarina: accompagnato dall'intelligenza artificiale Key, l'uomo dovrà affrontare un viaggio che metterà a rischio la sua sanità mentale.

Le ricerche di Noah lo conducono nella leggendaria città sommersa di R'lyeh, caratterizzata da labirinti che mettono alla prova anche le menti più brillanti, piegando la realtà sotto la malvagia influenza di una divinità antica e potente.