Cthulhu: The Cosmic Abyss ha una data di uscita e un nuovo trailer

Big Bad Wolf e Nacon hanno annunciato la data di uscita di Cthulhu: The Cosmic Abyss con uno spettacolare trailer mostrato nel corso del Galaxies Showcase: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 16 aprile 2026.
Il video offre un assaggio degli scenari e delle atmosfere con cui ci troveremo ad avere a che fare durante la campagna del gioco, ricca di riferimenti all'orrore cosmico lovecraftiano e alle sue figure più iconiche, che non mancheranno ci spingerci verso l'abisso della follia.
Al comando di Noah, un agente della divisione Ancile che viene inviato a indagare sulla misteriosa scomparsa di un gruppo di minatori sottomarini, scopriremo l'accesso a un'antica città leggendaria che si racconta ospiti le prigioni del potentissimo Cthulhu.
Con il supporto dell'intelligenza artificiale Key, Noah dovrà risolvere enigmi man mano più intricati, nonché prendere decisioni difficili che influenzeranno il corso della storia e il suo stesso destino.
Il nuovo progetto di Big Bad Wolf
Fra i titoli presentati durante il Galaxies Showcase, Cthulhu: The Cosmic Abyss è il nuovo progetto di Big Bad Wolf, il team autore degli interessanti The Council e Vampire: The Masquerade - Swansong, in questo caso alle prese con un'avventura ispirata ai racconti di H.P. Lovecraft.
Le influenze narrative promettono di giocare un ruolo fondamentale nel gioco, che promette di unire orrore psicologico e suggestioni cosmiche al fine di condurre il giocatore di fronte alla minaccia di una corruzione mentale progressiva e apparentemente inevitabile.