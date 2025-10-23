0

Cthulhu: The Cosmic Abyss ha una data di uscita e un nuovo trailer

Big Bad Wolf e Nacon hanno annunciato la data di uscita di Cthulhu: The Cosmic Abyss su PC, PS5 e Xbox Series X|S durante il Galaxies Showcase, con un nuovo e spettacolare trailer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/10/2025
L'artwork di Cthulhu: The Cosmic Abyss

Big Bad Wolf e Nacon hanno annunciato la data di uscita di Cthulhu: The Cosmic Abyss con uno spettacolare trailer mostrato nel corso del Galaxies Showcase: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 16 aprile 2026.

Il video offre un assaggio degli scenari e delle atmosfere con cui ci troveremo ad avere a che fare durante la campagna del gioco, ricca di riferimenti all'orrore cosmico lovecraftiano e alle sue figure più iconiche, che non mancheranno ci spingerci verso l'abisso della follia.

Al comando di Noah, un agente della divisione Ancile che viene inviato a indagare sulla misteriosa scomparsa di un gruppo di minatori sottomarini, scopriremo l'accesso a un'antica città leggendaria che si racconta ospiti le prigioni del potentissimo Cthulhu.

Cthulhu: The Cosmic Abyss è una rivisitazione futuristica dell'orrore lovecraftiano Cthulhu: The Cosmic Abyss è una rivisitazione futuristica dell'orrore lovecraftiano

Con il supporto dell'intelligenza artificiale Key, Noah dovrà risolvere enigmi man mano più intricati, nonché prendere decisioni difficili che influenzeranno il corso della storia e il suo stesso destino.

Il nuovo progetto di Big Bad Wolf

Fra i titoli presentati durante il Galaxies Showcase, Cthulhu: The Cosmic Abyss è il nuovo progetto di Big Bad Wolf, il team autore degli interessanti The Council e Vampire: The Masquerade - Swansong, in questo caso alle prese con un'avventura ispirata ai racconti di H.P. Lovecraft.

Le influenze narrative promettono di giocare un ruolo fondamentale nel gioco, che promette di unire orrore psicologico e suggestioni cosmiche al fine di condurre il giocatore di fronte alla minaccia di una corruzione mentale progressiva e apparentemente inevitabile.

