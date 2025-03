Cthulhu: The Cosmic Abyss è una rivisitazione futuristica dell'orrore lovecraftiano

Durante il Nacon Connect è stato annunciato Cthulhu: The Cosmic Abyss, una rivisitazione futuristica dell'orrore lovecraftiano che si presenta nella forma di un'affascinante avventura sviluppata da Big Bad Wolf.

Il team di Vampire: The Masquerade - Swansong ci dà il benvenuto nel 2053 per raccontarci la storia di Noah, un agente incaricato di indagare sulla scomparsa di alcuni minatori nelle profondità del Pacifico. Accompagnato da Key, una intelligenza artificiale, l'uomo si ritrova a esplorare la città sommersa di R'lyeh.

Purtroppo il suo accesso in questo luogo remoto finisce per risvegliare un male antico e terrificante, dunque il nostro compito nel gioco sarà quello di esplorare l'enorme struttura nascosta, scoprire i suoi segreti e magari conservare un briciolo di sanità mentale, accompagnati da una sontuosa grafica in Unreal Engine 5.