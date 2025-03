Test Drive Unlimited: Solar Crown mostra qualcosa della Stagione 3 con video e data di uscita

Nel corso del Nacon Connect c'è stato spazio anche per Test Drive Unlimited: Solar Crown, il nuovo gioco di guida open world che prosegue il suo percorso di evoluzione e arriverà presto alla Stagione 3, che porterà diverse novità come le corse in single player e altro, in arrivo il 19 marzo.

La terza stagione del gioco di corse ambientato in ampie mappe aperte e multiplayer aggiungerà ulteriori caratteristiche che gli sviluppatori di KT Racing hanno elaborato anche in base ai feedback ricevuti dai giocatori in questi primi mesi di gioco online, che si presentano decisamente interessanti.

Già la Stagione 2 aveva aggiunto diverse novità come la mappa di Ibiza scala 1:1, nuove auto, un hub sociale, miglioramenti della qualità della vita ma altre aggiunte sono dunque previste per questo mese, quando scatterà la Stagione 3 il 19 marzo.