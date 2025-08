In arrivo, nei prossimi smartphone, gli spettrometri miniaturizzati: cosa saranno in grado di fare?

Una nuova innovazione tecnologica potrebbe presto trasformare il nostro smartphone in uno strumento scientifico avanzato: un team di ricercatori della North Carolina State University ha sviluppato uno spettrometro miniaturizzato delle dimensioni di pochi millimetri quadrati, abbastanza compatto da poter essere integrato in un telefono cellulare o persino in un singolo pixel di una fotocamera.

Gli spettrometri sono strumenti essenziali per analizzare la composizione chimica e le proprietà fisiche dei materiali, attraverso l'interazione con la luce. Inserire questa tecnologia all'interno degli smartphone del futuro può aumentare le possibilità e gli utilizzi di quest'ultimi.