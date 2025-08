FC 26, gli sviluppatori vanno caccia del mistero dell'input delay a casa di creator e pro player

È colpa del gioco! Quante volte vi siete rifugiati in questa convinzione per giustificare un debacle clamorosa a EA FC o in qualsiasi altro gioco online? Stufi di sentirsi dire questo genere di cose sui forum e online, gli sviluppatori di EA Sports FC 26 hanno deciso di adottare un approccio inusuale: visite dirette alle abitazioni dei content creator e per analizzare in prima persona le condizioni delle loro connessioni internet. Un pensare fuori dagli schemi che però è servito a comprendere le vere cause del cosiddetto input delay.