EA Sports FC 26 teme la concorrenza di Rematch? Il CEO di Electronic Arts non vuole adagiarsi sugli allori

Sebbene i numeri di Rematch siano impressionanti - parliamo di tre milioni di giocatori solo su Xbox - è difficile immaginare che possano impensierire un colosso come EA Sports FC, soprattutto considerando che i due titoli puntano a esperienze molto diverse. Tuttavia, il CEO Andrew Wilson ha accolto la domanda con spirito sportivo, ribadendo che EA "ama la competizione" e che non intende "adagiarsi sugli allori" , ma anzi migliorare costantemente il proprio franchise di anno in anno.

Electronic Arts è molto fiduciosa della sua serie di punta

"Come ogni grande squadra sportiva, amiamo la competizione", ha detto Wilson. "Ogni giorno veniamo al lavoro per competere - è stato così per tutti i nostri giochi, soprattutto quelli sportivi, per gran parte degli ultimi 30 o 40 anni."

Prosegue: "Credo che la competizione ci renda migliori. Osserviamo sempre cosa fa la concorrenza. Valutiamo costantemente dove vengono soddisfatte nuove esigenze per nuovi giocatori. Cerchiamo sempre di integrare queste novità nelle esperienze che offriamo."

Parlando di EA Sports FC, Wilson si dice "molto, molto fiducioso nella nostra capacità competitiva", citando "la quantità di licenze che possediamo", le modalità e le piattaforme disponibili, le regioni in cui la serie è distribuita e "i modelli di business" adottati.

Insomma, in tal senso di certo Rematch non rappresenta un pericolo per il successo di EA Sports FC 26. Tuttavia, ha aggiunto: "Non ci adagiamo mai sugli allori con arroganza, fingendo di non dover riflettere su ciò che accade nel mercato e su cosa potrebbero desiderare i nuovi giocatori dalla prossima esperienza calcistica."

In generale, ritiene che "abbiamo il miglior team creativo di calcio al mondo" ed è "incoraggiato non solo da ciò che stanno costruendo quest'anno, ma anche da ciò che stanno preparando per gli anni a venire, pensando al prossimo Mondiale e alle tante nuove funzionalità social che abbiamo anticipato in conversazioni precedenti."