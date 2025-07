Microsoft e Sloclap hanno annunciato che Rematch ha superato quota tre milioni di giocatori solo su Xbox: un ottimo risultato per il calcio arcade degli autori di Sifu, per quanto facilitato dalla disponibilità su Xbox Game Pass.

"Siamo rimasti sinceramente colpiti dalla risposta del pubblico", ha dichiarato il creative director Pierre Tarno. "Vedere oltre tre milioni di giocatori entrare in Rematch in una sola settimana è stato emozionante ma al contempo ci ha riportato coi piedi per terra, confermando che c'è un vero appetito per un'esperienza calcistica di squadra, veloce e innovativa."

"Rematch è, nel cuore, un'esperienza sociale", ha continuato Tarno. "Si tratta di giocare con gli amici, condividere grandi azioni e divertirsi. Raggiungere un pubblico ampio fin da subito ci ha permesso di creare l'ambiente giusto. Game Pass ci ha aiutati molto, offrendo un accesso immediato, cosa essenziale per costruire slancio e community."

"Adesso la nostra priorità è rendere il gioco davvero solido e affidabile", ha aggiunto il creative director. "Vogliamo eliminare i bug, le desincronizzazioni e i cali di frame: soltanto dopo aggiungeremo nuovi contenuti e modalità."