Baldur's Gate 4 si farà assolutamente, dice Wizard of the Coast, che svela dettagli sul nuovo gioco di D&D

Assolutamente no, perché il presidente di Wizard of the Coast, che possiede Dungeons & Dragons, ha dichiarato che "ovviamente" Baldur's Gate 4 si farà : c'è però un "ma".

Baldur's Gate 3 è stato un successo enorme e un suo seguito è molto atteso: purtroppo già sappiamo che lo sviluppatore - Larian Studios - non lavorerà a questo progetto ma si sta dedicando ad altro. Possiamo quindi perdere le speranze?

Le parole del presidente di Wizard of the Coast su Baldur's Gate 4

Il dirigente della compagnia ha infatti spiegato che, pur vero che Baldur's Gate 4 è nei piani, per il momento il nuovo studio guidato da Stig Asmussen (famoso in quanto director di Star Wars Jedi e God of War 3) non si sta occupando di tale titolo.

Ricordiamo che lo scorso anno Asmussen ha svelato il suo nuovo studio, Giant Skull, il cui obiettivo è creare "giochi d'azione e avventura focalizzati sul gameplay, con una componente narrativa importante e ambientati in mondi accattivanti". Si trattava di una descrizione molto generica, ma poi si è scoperto che Wizards of the Coast ha "siglato un accordo di pubblicazione esclusiva con Giant Skull".

Il progetto al quale le due compagnie stanno lavorando è un "gioco d'azione e avventura single player completamente nuovo ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons". Ora, però, viene confermato che non si tratta di un nuovo Baldur's Gate.

"Baldur's Gate è un gioco incredibile", ha detto il presidente di Wizards of the Coast, "E ovviamente lavoreremo a un successore. Questo nuovo titolo non è però un seguito di Baldur's Gate 3. Abbiamo affidato a Stig e al suo team il compito di raccontare una incredibile storia e presentare D&D a un pubblico molto ampio. Idealmente, il gioco sarà interessante per i giocatori di D&D perché gli aiuterà a dare sfogo alla propria immaginazione. Al tempo stesso, però, speriamo che possa attirare le persone che amano i giochi d'azione, che amano i giochi della serie Jedi e God of War".

Ripete quindi che "D&D è un parco giochi ed è pensato per tutti", aggiungendo che "centinaia di milioni di persone hanno giocato a D&D o sono a conoscenza dell'esistenza di D&D e vogliamo che continui a essere così per i prossimi 50 anni".