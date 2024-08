Baldur's Gate 4 era in realtà già in sviluppo e giocabile, ma Larian Studios ha preferito non proseguire

Come saprete, a marzo Larian Studios aveva annunciato di aver terminato i lavori su Baldur's Gate 3 e di voler andare oltre. Il team aveva spiegato di aver messo giù delle idee, ma di aver deciso di non farci niente. Ora però scopriamo che lo studio aveva in realtà già iniziato a lavorare a un seguito.

Le parole del CEO di Larian Studios

Parlando con PC Gamer, il CEO di Larian Studios - Swen Vincke - ha spiegato: "Se qualcosa ha un grande successo, ovviamente tutti ti chiedono: 'Quando farai il prossimo?'. E quando tu, come sviluppatore, esci da questa piccola e misera caverna in cui sei stato seduto per moltissime ore mentre finivi il tuo lavoro, sei vulnerabile".

Vincke era aperto all'idea di un altro Baldur's Gate. "Si tende a fare la cosa più ovvia, ovvero creare una componente aggiuntiva, o un contenuto standalone, o iniziare a lavorare su un sequel, perché è la strada più facile da percorrere".

Così Larian iniziò a lavorare su un seguito. Inizialmente si trattava un'espansione. "Abbiamo il motore, abbiamo tutto qui dentro, tutto quello che dobbiamo fare è aggiungere altri livelli o creare nuove storie... quanto può essere difficile?", spiega di aver pensato il CEO.

I progressi erano rapidi ma sapendo quanto è difficile lavorare a un progetto di questo tipo rapidamente si è capito che non valeva la pena lavorare a una espansione: era meglio lavorare a un vero e proprio seguito e così hanno fatto. Questo avrebbe però significato "fare la stessa cosa" per molti altri anni e il team non era entusiasta di rimanere bloccato su Baldur's Gate. Vinke spiega che preferisce che il team lavori su cose che lo appassionano. Aver deciso di non lavorare su BG 4 li ha fatti sentire sollevati, spiega il CEO.

Tra l'altro, Baldur's Gate 3 ha vinto così tanti premi da aver rallentato i lavori dentro Larian Studios.