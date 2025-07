Alcuni giochi stanno censurando storie legate alla diversità, dice un'attrice di Baldur's Gate 3

A quanto pare l'industria videoludica non è immune rispetto a ciò che accade in politica: stando a quanto dichiarato da Samantha Béart, l'attrice che interpreta Karlach in Baldur's Gate 3, alcuni giochi stanno censurando storie legate alla diversità per allinearsi alle scelte di Trump.

"Non voglio fare nomi per proteggere gli sviluppatori coinvolti, ma so che sta già accadendo. Le loro trame sono state tagliate", ha spiegato l'attrice, osservando come storicamente la pratica di fare concessioni senza opporsi ha sempre avuto risvolti disastrosi.

Tuttavia una speranza c'è ancora, ha detto Béart, ed è rappresentata dalla scena indipendente. "Gli indie esistono e le persone possono scrivere, le comunità si riuniranno e ne verremo assolutamente fuori insieme", è il suo auspicio.

Lo scenario illustrato da Samantha Béart non è assolutamente dei migliori e a suo avviso le produzioni più grandi avranno dei problemi nel rapportarsi a determinate tematiche per non avere contrasti con l'attuale governo americano.