Mafia: Terra Madre è un successo e si aggiorna con la modalità Free Ride, che darà più libertà ai giocatori

Hangar 13 ha annunciato che presto sarà pubblicato un aggiornamento di Mafia: Terra Madre che aggiungerà la modalità Free Ride.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/08/2025
I personaggi di Mafia: Terra Madre
Lo studio di sviluppo Hangar 13 ha annunciato che presto Mafia: Terra Madre sarà aggiornato con l'aggiunta della modalità Free Ride.

La lieta novella è stata anche l'occasione per svelare che il gioco viene considerato un successo, anche se non strettamente quantificato in termini di vendite: "Come prima cosa, desideriamo ringraziare voi, la nostra appassionata e fedelissima community, per aver reso il lancio di Mafia: The Old Country un successo."

Modalità Free Ride e qualche numero

Quindi si parla dell'aggiornamento Free Ride, di cui viene detto che sarà gratuito e che arriverà nei prossimi mesi per tutti i giocatori, portando con sé nuove attività e contenuti di gioco. Per ora questo è quanto.

Gli sviluppatori hanno promesso che in futuro condivideranno più informazioni. Intanto invitano a rigiocare Mafia: Terra Madre nella modalità Esplora, per andare a caccia di collezionabili, e suggeriscono ai giocatori di tutto il mondo di rigiocarci con il doppiaggio in siciliano, che in effetti arricchisce non poco l'esperienza. Garantiscono anche che qualunque cosa decidiate di fare, manterrete comunque tutti gli abiti, i collezionabili, le auto, gli Amuleti e gli altri sbloccabili ottenuti durante la prima partita.

In realtà sono stati forniti anche dei numeri, ma non quelli relativi alle vendite. Dal lancio, il gioco ha totalizzato oltre 3 milioni di ore di visualizzazione su Twitch, e i giocatori hanno rapidamente raggiunto statistiche vertiginose:

  • 600 milioni di colpi sparati
  • 185 milioni di nemici eliminati
  • 17 milioni di bende utilizzate
  • 10 miliardi di Dinari "guadagnati"

Per il resto, vi ricordiamo che Mafia: Terra Madre è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

