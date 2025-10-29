I co-creatori italiani di Mafia: Terra Madre lavorano su una nuova IP Hollywoodiana

Non abbiamo dettagli precisi, per il momento, ma il team siciliano userà gli investimenti per un progetto legato a una IP Hollywoodiana , un nuovo gioco dopo lo sviluppo dell'horror A Quiet Place: The Road Ahead.

Stormind Games , lo studio indipendente italiano che ha lavorato alla serie Remothered e che recentemente ha collaborato con 2K Games e Hangar 13 per la realizzazione delle ambientazioni siciliane di Mafia: The Old Country, ha completato un nuovo round di investimenti per finanziare lo sviluppo di nuovi giochi.

I dettagli sui finanziamenti di Stormind Games

In precedenza, il CEO Antonio Cannata aveva dichiarato ai microfoni di GamesIndustry.biz che il suo obiettivo è trasformare Stormind Games in un team in grado di gestire molteplici videogiochi in un colpo solo, pur mantenendo lo spirito da team indipendente e da team italiano.

Seguendo questa ambizione, il nuovo giro di finanziamento è stato guidato da Marsa Holding, un family office specializzato in iniziative imprenditoriali nel Sud Italia, con il sostegno degli istituti finanziari italiani Intesa Sanpaolo e Mediocredito Centrale. Nell'ambito dell'accordo, Marsa Holding ha anche acquisito una partecipazione del 10% in Stormind Holding.

"Questo traguardo segna un passo fondamentale nella crescita di Stormind Games", ha affermato Cannata, sottolineando che la partnership consentirà allo studio di aumentare la capacità produttiva e cofinanziare progetti importanti con editori leader.

Oltre alla serie di Remothered, Stormind Games è anche autore di Batora: Lost Haven.