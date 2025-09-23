0

Mafia: Terra Madre è al minimo storico su Amazon, a questo prezzo non puoi lasciartelo scappare

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto su Mafia: Terra Madre per PlayStation 5 che viene venduto al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/09/2025
Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Mafia: Terra Madre che viene messo in offerta con uno sconto in formato XL del 41% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 29,90€: minimo storico sulla piattaforma! Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Mafia: Terra Madre è un videogioco d'azione sparatutto in terza persona sviluppato da Hangar 13, con la consulenza di Stormind Games, e pubblicato da 2K Games. Quarto capitolo della serie Mafia, il gioco funge da prequel della trilogia, ambientato nella Sicilia dei primi del Novecento.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo segue le vicende di Enzo Favara nella città immaginaria di San Celeste, già presente in Mafia II. La storia inizia nel 1904. Enzo inizierà a lavorare per i Torrisi, stringendo amicizia con il sottocapo Gianluca Luca Trapani, il nipote Cesare Massaro, e instaurando un legame sentimentale con Isabella, la figlia del Don, gettando le basi per una storia di vendetta, lealtà e intrighi mafiosi.

Tra gli elementi di spicco di questo titolo segnaliamo il doppiaggio in siciliano che regala un senso di unicità molto interessante e godibile. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
