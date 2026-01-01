I giochi gratis dell'Epic Games Store del 1° gennaio 2026 includono un epico gioco ambientato in Cina

Avrete tempo fino all'8 gennaio 2026 per poter aggiungere i giochi alla vostra libreria: una volta fatto saranno vostri per sempre. Potete trovarli a questo indirizzo .

Che giochi sono Total War: Three Kingdoms e Wildgate

Total War: Three Kingdoms è un gioco di strategia ambientato nella Cina dei Tre Regni. Il nostro compito è vestire i panni di uno dei 12 signori della guerra presi dal celebre romanzo epico cinese, "Il romanzo dei Tre Regni". Dovremo anche reclutare eroi secondari, governare le province ed espandere il nostro impero. La componente strategica offre un gioco a turni ma con battaglie in tempo reale.

Wildgate è invece un gioco PvPvE a tema spaziale. Ci sono tre modalità come Rissa per l'artefatto nella quale ci si deve impadronire di un artefatto e sfuggire, oppure fare a pezzi le astronavi di ogni nemico. In Battaglia flotta due squadre da massimo 12 giocatori si scontrano, mentre in Caccia al tesoro dobbiamo recuperare tesori e scappare col bottino, per un'esperienza più rilassata.

Diteci, cosa ne pensate dei regali odierni dell'Epic Games Store?