Il team di Marathon risponde ai feedback del Server Slam: dalle performance su PC ai problemi dell'interfaccia

In una serie di messaggi pubblicati su X, gli sviluppatori hanno illustrato quali aspetti del gioco hanno convinto meno durante il fine settimana e su quali elementi il team sta già discutendo per introdurre miglioramenti o nuove funzionalità.

Il Server Slam di Marathon proseguirà fino alle 19:00 italiane di oggi, 2 marzo, e per molti giocatori rappresenta un primo assaggio di ciò che ha da offrire l'extraction shooter. Allo stesso tempo, per Bungie è un'occasione preziosa per raccogliere feedback e iniziare a pianificare modifiche da integrare prima del lancio o subito dopo.

I problemi e gli elementi su cui sta indagando Bungie

Tra le richieste più insistenti della community ci sono l'introduzione di lobby dedicate ai duo e la possibilità, soprattutto su console, di rimappare completamente i comandi ed eliminare del tutto un tasto assegnato.

Un altro tema centrale è il TTK (Time-to-kill): una parte dei giocatori vorrebbe duelli più lunghi e un contatto più frequente con i Runner, mentre altri apprezzano l'attuale ritmo degli scontri. Il team sta valutando come intervenire, anche in base alle differenze tra mappe per principianti e non.

Molti utenti segnalano inoltre che i medikit pesano troppo sul budget iniziale e che due combattimenti consecutivi possono prosciugare rapidamente cure e munizioni. Anche la quantità di risorse ottenute dai nemici controllati dall'IA è ritenuta troppo bassa. Bungie sta raccogliendo testimonianze soprattutto da chi rimane "a secco" in momenti critici, per capire quanto il problema sia diffuso.

L'interfaccia è un altro punto caldo: l'obiettivo è rendere più chiara la lettura dell'azione, facilitare la gestione dell'equipaggiamento e migliorare la visibilità dei ping riducendo il "rumore visivo". Il team ha già confermato che l'UI continuerà a evolversi anche dopo il lancio.

Sotto osservazione anche le prestazioni su PC, con alcune segnalazioni che parlano di un uso anomalo della CPU, basso utilizzo della GPU, limiti agli fps e microscatti durante gli scontri più intensi. Bungie sta analizzando dati tecnici e clip inviate dai giocatori proprio grazie al Server Slam.

Alcuni problemi sono stati risolti già durante il weekend di open beta: il bug della chat vocale in partita, la scarsa densità di scontri nelle lobby Principianti, l'elevato input lag del mouse su PC causato da software di cattura (corretto con una patch su Steam) e un errore che trasformava i nomi dei giocatori in "Redacted".