La console Sony più potente è in offerta: risparmia con il codice sconto dedicato sulla PlayStation 5 Pro

Oggi, PS5 Pro, cala di prezzo grazie all'applicazione di un coupon sconto dedicato. Scopriamo insieme tutti i dettagli questa interessante promozione.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/03/2026
PS5 Pro

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto dal valore di 55€ che fa calare il prezzo della console Sony: il coupon da applicare è ITPS55 per un costo totale e finale d'acquisto di 764,99€. Puoi acquistare la console e accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

La PlayStation 5 Pro rappresenta l'evoluzione definitiva dell'esperienza console Sony, capace di offrire prestazioni potenziate e una qualità visiva senza precedenti. Grazie alla tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution, l'immagine viene ottimizzata per garantire maggiore nitidezza e dettagli straordinari, anche alle risoluzioni più elevate.

Ulteriori dettagli

PS5 Pro consente di giocare a 60 fps, con possibilità di raggiungere fino a 120 fps in 4K per i titoli compatibili, sfruttando l'Advanced Ray Tracing per illuminazione, riflessi e ombre incredibilmente realistici. Il supporto fino alla risoluzione 8K e la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) assicurano fluidità e stabilità visiva senza compromessi.

Ps5 Pro Pgwiwtp

Dotata di un'unità SSD da 2 TB ad altissima velocità e di un sistema I/O integrato, la console riduce drasticamente i tempi di caricamento. L'esperienza è completata dalla tecnologia audio 3D Tempest e dal supporto HDR, che ampliano immersione e realismo. Con il controller DualSense, infine, dotato di feedback aptico e grilletti adattivi, ogni azione diventa più coinvolgente.

